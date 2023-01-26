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1 час назад

Эксперт дала совет мужчинам, подозревающим измену

Мария Иглина

Коуч по отношениям и писательница Колин Нолан дала совет мужчинам, которые подозревают своих жен в измене. Так, по ее словам, необходимо прямо и спокойно спросить партнера об этом, а не мучиться от неопределенности. Подробностями эксперт поделилась в своей колонке в издании Daily Mirror.

Эксперт дала совет мужчинам, подозревающим измену
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если мужчина подозревает свою партнершу в измене, то разумнее всего будет честно поговорить с ней, предварительно подготовившись к наихудшему сценарию развития событий. Эксперт отмечает, что важно спросить супругу о своих подозрениях без скандала и обвинений.

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Если же эмоции все же вышли из-под контроля, то следует на полчаса уйти из дома, чтобы успокоиться, и только после этого вернуться и продолжить обсуждение.

Ранее сексолог объяснил влечение молодых мужчин к зрелым женщинам.

Любовь,
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