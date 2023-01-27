Коуч советует подозревающим жену в измене говорить с ней прямо

Коуч Нолан рекомендовала подозревающим жену в измене говорить с ней прямо. Мнительность для некоторых — это часть натуры, поэтому подозрения и опасения могут развиваться буквально на пустом месте. Тем не менее, правда это или нет, но если подозрения в измене появились на горизонте, от них не отмахнуться, и даже если они не будут нарастать снежным комом, точно будут точить изнутри.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В своей колонке в Daily Mirror коуч Колин Нолан написала, что к ней обратился 30-летний читатель, который заподозрил жену в измене после того, как она вернулась из трёхдневной поездки и практически ничего не рассказывала о том, как провела время. Потом он обнаружил у неё в чемодане чужие мужские трусы и вот теперь не знает, что ему делать дальше.

«Я не знаю, как поговорить с ней об этом. Думаю, что откладываю разговор, потому что не хочу знать правду. Это сводит меня с ума», — писал бедный муж.

Наставница предупредила, что просто игнорировать ситуацию и предаваться переживаниям не годится. По её мнению, лучше прямо и спокойно поговорить с женой, будучи готовым к худшему развитию событий.

Если с эмоциями совсем не совладать, лучше прервать беседу, чем переходить на повышенный тон. А продолжить разговор, скажем, через полчаса, когда страсти немного улягутся.

По словам Нолан, чужим трусам в чемодане жены может быть и вполне невинное объяснение, например глупая шутка коллег по работе. В любом случае лучше разобраться во всём, а не превращаться в Гамлета, полагает она.