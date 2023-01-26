Ученые назвали самый привлекательный для женщин тип мужчин

Ученые из Голландии назвали самый привлекательный для женщин тип мужчин. Как пишет Daily Mail, предпочтения могут меняться в период неопределенности и сложных жизненных ситуаций.

По данным исследователей, в сложные с психологической и экономической точки зрения времена женщин привлекают суровые мужчины, такие как австралийский актер Крис Хемсворт и американский актер Джейсон Момоа. У них выраженные подбородки, заостренные носы и высокие скулы. Мужчины же предпочитают женщин миловидной внешности, таких как американская актриса и певица Селена Гомес. У нее мягкие черты лица и пухлые губы.