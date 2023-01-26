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1 час назад

4 факта о сексе, которые стоило узнать еще в юности

WomanHit.ru

Сексуальная жизнь сегодня начинается довольно рано, при этом каждый второй подросток знает об этом процессе лишь по отзывам «бывалых» друзей, которые любят приврать, да и сами не сильны в этой теме, а также по обрывкам из Сети. Если бы подход к началу половой жизни был более осознанным, многие избежали бы ошибок, которые в дальнейшем могут принести много психологических и физиологических проблем. Мы собрали факты о сексе, которые стоило бы узнать еще в юности.

4 факта о сексе, которые стоило узнать еще в юности
Фото: UnsplashUnsplash

Гигиена важна. Всегда.

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Элементарная гигиена важна до секса, но особенно после. Партнерам будет намного комфортнее, если оба позаботятся о чистоте физического контакта. Также стоит помнить о том, что после самого акта важно посетить уборную, чтобы избавиться от бактерий, опасных для мочеполовой системы. Некоторые врачи советуют не надевать нижнее белье сразу же после секса, чтобы избежать роста количества бактерий, которыми вы успели обменяться с партнером. Естественно, если рядом нет душа. Для полного ощущения безопасности стоит сдать анализы через некоторое время после секса, и убедиться, что вам точно ничего не грозит, особенно если секс был незащищенным.

Каждый из партнеров должен чувствовать себя комфортно

Никакого чувства вина и тем более страха во время секса быть не должно. Вы идете на такой контакт добровольно. Чаще всего давлению подвергаются молодые девушки, которые идут на уступки и решаются на секс, даже если не готовы к нему. Если уж вы не можете оттягивать процесс, мужчина должен позаботиться о том, чтобы женский организм был готов непосредственно к половому акту. В противном случае такая близость нанесет непоправимый ущерб ментальному и физическому здоровью.

Секс как в порно невозможен в реальности

Нет, повторить позы или игры из любимой картины в жанре XXL можно, однако ожидать того, что все выйдет так же красиво и легко, не стоит. Особенно часто на кадры из порнофильмов ориентируются молодые мужчины, не обладающие достаточным сексуальным опытом. Естественно, после реального секса они будут испытывать странное чувство — секс вроде был, но не так, как хотелось бы. Здесь важно понять, что реальный секс, если он произошел с согласия обеих сторон, в любом случае будет самым нормальным, даже если он не совпал с экранным вариантом.

Секс не может быть оплатой за услугу

Как бы вас не убеждал мужчина, вы не должны поддаваться на провокацию и соглашаться на секс в качестве «благодарности за услугу». Что самое неприятное, идею о том, что малознакомого мужчину можно отблагодарить таким образом, часто продвигают сами женщины, из-за чего подобная мысль постепенно становится нормой. Помните, вы можете принимать подарки и услуги до того момента, пока не начинаете сами чувствоваться себя обязанной, в крайнем случае просто откажитесь. Но настаивать на близости и вызывать у вас чувства вины не имеет права ни один мужчина.

Любовь,
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