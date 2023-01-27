Какая черта характера помогает построить успешные отношения

Практически все люди на земле мечтают построить счастливые отношения и блестящую карьеру. По мнению психолога Джорджа Эверли, легче всего это будет сделать тем, у кого в характере есть всего одна черта. Специалист уверен, что надёжным и предсказуемым людям будет проще создать успешные отношения и построить хорошую курьеру. Так ли это на самом деле?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Психолог напомнил, что каждый человек хочет быть уверенным в том, что его коллега или подчинённый не завалит проект, а любимый человек никогда не предаст. А предсказуемые люди как раз позволяют положиться на них. Вроде всё звучит логично.

С точки зрения отношений надёжность — это самый прочный клей, заявил эксперт. Люди с такой чертой характера прекрасно помнят, что и кому обещали. Более того, они приложат все усилия, чтобы выполнить договорённости. Именно это даёт ощущение безопасности в отношениях, подчеркнул специалист.

А вот с ненадёжными людьми безопасное пространство построить не выйдет, ведь они не выполняют свои обещания, постоянно про всё забывают, таким образом создавая дополнительные проблемы близким.

«Отсутствие надёжности могут считывать как эгоцентризм, поверхностность, неспособность сосредоточиться, возможно, даже обман или нечестность», — сказал Эверли.

Какого человека можно назвать надёжным?

он вовремя приходит на встречи и свидания;

выполняет то, что обещает;

почти не говорит негативно о людях «за глаза»;

не предаёт доверие другого человека;

избегает ненужных рисков;

несёт ответственность за свои поступки, а не ищет виноватых.