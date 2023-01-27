Назван критерий счастливого брака

При выборе партнёра для жизни каждый из нас руководствуется личными предпочтениями, критериями и ценностями. Journal of Population Economics обнародовал исследование, в ходе которого выяснилось, что пары, в которых разница в возрасте партнёров составляет более 10 лет, в меньшей степени довольны своими отношениями, чем те, в которых разница не столь велика. Выяснено, что наиболее гармоничные союзы заключают те пары, в которых один старше другого максимум на три года.