Назван критерий счастливого брака

Учёные выяснили, что определённая разница в возрасте партнёров даёт им шанс на крепкие, счастливые отношения.
При выборе партнёра для жизни каждый из нас руководствуется личными предпочтениями, критериями и ценностями. Journal of Population Economics обнародовал исследование, в ходе которого выяснилось, что пары, в которых разница в возрасте партнёров составляет более 10 лет, в меньшей степени довольны своими отношениями, чем те, в которых разница не столь велика. Выяснено, что наиболее гармоничные союзы заключают те пары, в которых один старше другого максимум на три года.
Психологи считают, что девушки, планирующие вступить в брак до 30 лет, не ошибутся с выбором, если отдадут предпочтение мужчинам старше себя на 5-7 лет. Тем, кто планирует серьёзные отношения после 30, стоит искать потенциального(ую) супруга(супругу) среди тех, с кем разница в возрасте не превышает 3 лет.