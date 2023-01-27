Названы преимущества секса по дружбе

Эксперт по отношениям Рэйчел Райт полагает, что в будущем бывшие партнеры будут чаще сохранять тесные и даже интимные отношения. Об этом пишет издание Hypebae.

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По словам Райт, у дружбы и даже секса с бывшим партнером есть масса преимуществ. Она назвала такой подход к расставанию деэскалацией отношений.

69 процентов людей предпочитают оставаться друзьями со своими бывшими после расставания

В 2022 году в рейтинге самых популярных запросов на Google была фраза «Можно ли дружить с бывшими?» Проведенное компанией Lovehoney исследование показало, что дружба и секс с бывшими любовниками — распространенное явление, и подобные отношения не должны вызывать тревогу.

Райт советует ответить себе на несколько вопросов, чтобы понять, нужны ли секс и дружба с бывшим партнером.

"Подумайте о бывшем или бывшей как о друге, как о члене семьи, с которыми не бывает сексуальных контактов. И вы поймете, какие у вас отношения с этим человеком, и хотите ли вы, чтобы он был в вашей жизни", — заявила Райт.

Если эти варианты были продуманы, но решение принять не удалось, следует взять передышку в пару месяцев, говорит эксперт по отношениям. Когда с течением времени становится понятно, что отношения с бывшим не имеют перспективы, нужно откровенно рассказать человеку об этом, а не держать его рядом, заключила эксперт по отношениям.