Названы самые пугающие и опасные сексуальные фетиши

Пользователи Reddit сочли анорексию и страсть к нанесению травм одними из самых опасных и пугающих секс-фетишей. Сомнительные с точки зрения этики и безопасности пристрастия они назвали в разделе AskReddit.

Один из комментаторов вспомнил историю о человеке, для которого обязательным условием успешного сексуального контакта было оружие у виска.

Многие ответы содержат упоминания не потенциальной опасности, а непосредственного нанесения вреда здоровью партнера.

Напоминают в комментариях и о фетише на секс с представителями определенных рас.