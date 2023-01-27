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1 час назад

Названы самые пугающие и опасные сексуальные фетиши

Lenta.ru

Пользователи Reddit сочли анорексию и страсть к нанесению травм одними из самых опасных и пугающих секс-фетишей. Сомнительные с точки зрения этики и безопасности пристрастия они назвали в разделе AskReddit.

Названы самые пугающие и опасные сексуальные фетиши
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из комментаторов вспомнил историю о человеке, для которого обязательным условием успешного сексуального контакта было оружие у виска.

Многие ответы содержат упоминания не потенциальной опасности, а непосредственного нанесения вреда здоровью партнера.

Напоминают в комментариях и о фетише на секс с представителями определенных рас.

Ранее пользователи Reddit дали советы 36-летней девственнице, готовящейся к первому в жизни сексу. Они порекомендовали женщине больше обниматься и не забывать о смазке.

Любовь,
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