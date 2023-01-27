Названы самые пугающие и опасные сексуальные фетиши

Пользователи Reddit сочли анорексию и страсть к нанесению травм одними из самых опасных и пугающих секс-фетишей. Сомнительные с точки зрения этики и безопасности пристрастия они назвали в разделе AskReddit.
Один из комментаторов вспомнил историю о человеке, для которого обязательным условием успешного сексуального контакта было оружие у виска.
Многие ответы содержат упоминания не потенциальной опасности, а непосредственного нанесения вреда здоровью партнера.
Напоминают в комментариях и о фетише на секс с представителями определенных рас.
Ранее пользователи Reddit дали советы 36-летней девственнице, готовящейся к первому в жизни сексу. Они порекомендовали женщине больше обниматься и не забывать о смазке.