Кухарка или бизнес-леди: какой женщине проще выйти замуж

Все больше современных девушек выбирают путь самореализации и карьерного развития. Но при этом немало и тех, кто предпочитает выполнять исторически сложившиеся женские обязанности: следить за домом и детьми, хранить семейный очаг, создавать уют и покой. А что по этому поводу думают мужчины? Каких партнеров они ценят больше — домохозяек или бизнес-леди? На этот вопрос ответил миллионер, международный предприниматель и основатель клуба личностного роста Бартош Нафальски.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Почему женщины выбирают карьеру

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У всех девушек, которые выбирают покорение профессиональных вершин, есть для этого свои причины.

Ситуации из детства

Одни с детства видели пример сильной матери, которая тянула на себе всю семью, а роль отца была чисто номинальной. И невольно повторяют этот сценарий в собственной жизни. Другие выросли в неблагополучной обстановке и с малых лет мечтали о другой реальности. Поэтому много работают и добиваются карьерных успехов, чтобы жить иначе.

Прошлые отношения

Для третьих карьера или собственный бизнес служат защитой: в современном обществе около половины браков заканчивается разводом. Нередки случаи, когда женщина посвящает себя семье, дому и детям, а потом муж уходит и ничего ей не оставляет. Мотивирует это тем, что она сидела у него на шее и ничего не заработала. Поэтому, чтобы чувствовать себя в безопасности, женщины предпочитают полагаться на себя и иметь персональный источник доходов.

Развитие — в приоритете

А бывает и так, что в данный момент времени семья не является для девушки приоритетом. Для нее может быть важна самореализация, познание и развитие себя, путешествия, хобби. А роль жены и матери сейчас ей неинтересна. Не всегда счастье самодостаточных женщин зависит от наличия или отсутствия мужчины, они могут быть счастливы сами по себе. Но есть и те, кто в глубине души мечтает о том, что вот она выйдет замуж, бросит работу и будет заниматься собой и детьми.

Почему девушки становятся домохозяйками

Работа не приносит удовольствия

Одна из причин состоит в том, что работа ассоциируется с чем-то сложным, выматывающим и нелюбимым. С тем, что забирает массу времени и сил и при этом не приносит радости и удовольствия. Поэтому девушка отказывается от карьеры и оставляет обязанность по зарабатыванию денег мужчине.

Внешность важнее

Другая причина того, что женщина выбирает роль хозяйки, в том, что у нее остается время на саморазвитие и поддержание себя в форме. Когда не нужно большую часть дня проводить на работе, можно заниматься хобби, ходить по салонам красоты и фитнес-залам.

Воспитание детей

Еще один довод в пользу отказа от работы — это воспитание детей, чем непросто заниматься, если почти все время проводить в офисе. Малыши требуют много сил и внимания, и если нет подмоги в виде бабушек и дедушек, строить карьеру параллельно с заботой о детях действительно сложно.

Каких женщин выбирают успешные мужчины

Мотивы женщин понятны, а как обстоит дело с мужчинами, каких спутниц они хотят видеть рядом с собой?

Кто-то готов содержать семью и перекладывать заботы о доме на женские плечи. Одни делают это из любви: чем бы ни занималась любимая, лишь бы была счастлива. Другие из ревности: им спокойнее, когда жена сидит дома, вдали от соблазнов и общения с другими мужчинами. Но это сложно назвать позицией сильного, уверенного в себе человека. Есть мужчины, которые считают, что если они достойно зарабатывают, то любимой женщине просто незачем работать. Задач ей может хватать и дома, особенно если у них, например, большой загородный особняк. И дело здесь не в экономии на домработнице, няне или садовнике, а в доверии вкусу жены, с которым она может обустроить семейное гнездышко.

Но в таких ситуациях есть много подводных камней

Со временем неработающая женщина может перестать быть интересной, ведь ее увлечения не выходят дальше готовки, стирки, уборки и воспитания детей. Проблема кроется не в том, что она не приносит денег в семейный бюджет, а в том, что перестает развиваться, из-за чего может наскучить своему мужчине. Даже если она не проводит 24/7 около плиты или телевизора, а, например, общается с подругами и читает книги, она не всегда может понять мужа, когда он делится с ней какими-то рабочими моментами. Плюс, нет карьеры и общения с новыми людьми, а это дает стимулы для развития. Поэтому девушкам, которые решают отказаться от карьеры в пользу домохозяйки, стоит развиваться как личность. Не зря многие жены богатых мужчин открывают собственный бизнес, занимаются благотворительностью и всячески улучшают жизнь и свой внутренний мир. Безусловно, разным мужчинам импонируют разные женщины. Кому-то нравятся женщины-королевы, которые знают себе цену и четко представляют, чего хотят от жизни. Кому-то — зажигалки, позитивные и энергичные девушки, которые заряжают светом и энергией. Третьих привлекают самодостаточные эгоистки — красивые, яркие и желанные. Но точно можно сказать, что успешные и состоятельные мужчины ценят интересных женщин, которых нужно завоевывать.

Возможно ли сочетать роли хозяйки и бизнес-леди

Однако несмотря на то, что мужчины действительно ценят интересных и самодостаточных женщин, они нуждаются в ласке и заботе. Почему бы не придерживаться золотой середины, возможно ли это? Вполне, поэтому у женщин, которым удается балансировать, больше шансов получить свое «долго и счастливо» рядом с сильным и успешным избранником. Особенности характеров у партнеров разные, как и модель, по которой выстраиваются отношения. Важно найти такую, которая бы устраивала обоих.

Независимая и успешная женщина, у которой есть любимый мужчина, дети и уютный дом — это норма. Бизнес-леди, которая активно вкладывается в развитие своего дела — тоже норма. Как и девушка, которая не представляет себя без семьи и ставит карьеру на второй план.

Каждая выбирает то, что ей нужно и важно в конкретный момент времени. Но ситуация в любой момент может измениться. Например, женщина-королева вполне может стать заботливой женой и соратницей своего мужчины, которая поддерживает и мотивирует его на свершения. Важно, чтобы обоим в паре было комфортно и интересно. Лучшая жена для мужчины — это та, кого он выбрал. Если он ищет домохозяйку, он ее найдет, если успешную и состоятельную, то ее он в итоге и добьется.

Итак, какой же модели поведения стоит придерживаться, чтобы выглядеть в глазах мужчин более привлекательно?