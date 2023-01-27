Влюбленной в секс-партнера разведенной женщине дали совет

Разведенной и влюбленной в секс-партнера женщине следует открыто признаться ему в своих чувствах, считает эксперт по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в авторской колонке для издания Daily Mirror.

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К Нолан обратилась женщина, недавно пережившая развод. Она призналась, что нашла утешение в объятиях любовника, который тоже недавно развелся. Они познакомились в интернете и договорились, что будут общаться без обязательств и помогут друг другу пережить этот непростой период.

Отношения прервались по инициативе мужчины. Он заявил, что боится их развивать, поскольку женщина ему очень понравилась. «Я все время плачу, так как помню о нашей договоренности. Я раздавлена и понимаю, что по-настоящему влюбилась в него. Я хочу видеться с ним», — пожаловалась она Нолан.

Эксперт по отношениям ответила, что в этой ситуации напуганы оба партнера, потому что боятся повторения неудач. По ее словам, она прекрасно их понимает. «Я сама пережила два развода и все еще боюсь, что это может произойти вновь, — объяснила Нолан. — Но мне помогли консультации с психологами».

Нолан посоветовала расстроенной женщине позвонить любовнику и прямо сказать о чувствах. Она предположила, что женщина сразу не ответила на предложение о расставании, поэтому мужчина и не подозревает, что влюбился не только он, но и она в него.

Эксперт по отношениям уверена: когда люди находят друг друга, нужно обо всем говорить откровенно. По ее словам, влюбленный мужчина может ждать первого шага от женщины.