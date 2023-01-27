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1 час назад

Влюбленной в секс-партнера разведенной женщине дали совет

Lenta.ru

Разведенной и влюбленной в секс-партнера женщине следует открыто признаться ему в своих чувствах, считает эксперт по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в авторской колонке для издания Daily Mirror.

Влюбленной в секс-партнера разведенной женщине дали совет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

К Нолан обратилась женщина, недавно пережившая развод. Она призналась, что нашла утешение в объятиях любовника, который тоже недавно развелся. Они познакомились в интернете и договорились, что будут общаться без обязательств и помогут друг другу пережить этот непростой период.

Отношения прервались по инициативе мужчины. Он заявил, что боится их развивать, поскольку женщина ему очень понравилась. «Я все время плачу, так как помню о нашей договоренности. Я раздавлена и понимаю, что по-настоящему влюбилась в него. Я хочу видеться с ним», — пожаловалась она Нолан.

Эксперт по отношениям ответила, что в этой ситуации напуганы оба партнера, потому что боятся повторения неудач. По ее словам, она прекрасно их понимает. «Я сама пережила два развода и все еще боюсь, что это может произойти вновь, — объяснила Нолан. — Но мне помогли консультации с психологами».

Нолан посоветовала расстроенной женщине позвонить любовнику и прямо сказать о чувствах. Она предположила, что женщина сразу не ответила на предложение о расставании, поэтому мужчина и не подозревает, что влюбился не только он, но и она в него.

Эксперт по отношениям уверена: когда люди находят друг друга, нужно обо всем говорить откровенно. По ее словам, влюбленный мужчина может ждать первого шага от женщины.

Ранее Колин Нолан рассказала, как изменившие мужья могут спасти брак. Она посоветовала им обсудить факт измены с женами.

Любовь,
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