Эмили Ратаковски обвинила папарацци в разрушении ее личной жизни

Эмили Ратаковски обвинила папарацци в разрушении ее личной жизниКамеры репортеров фиксируют каждый шаг знаменитости. Источник фото: Theo Wargo / gettyimages.comПосле прошлогоднего расставания с мужем Себастьяном Бир-Макклардом модель и актриса Эмили Ратаковски принялась активно устраивать свою личную жизнь.Ее успели заметить на свиданиях с Брэдом Питтом, Питом Дэвидсоном, Орацио Риспо, Джеком Гриром и Эриком Андре.Однако ни один из потенциальных романов долго не продержался, и знаменитость считает виноватыми в этих неудачах папарацци, которые неустанно ее преследуют.«Известные люди тоже хотят порой уединиться, особенно когда дело касается самого начала новых отношений. Но каждый раз, когда я только собираюсь на свидание, об это уже знают все. А когда я возвращаюсь со свидания, наши фотографии есть уже во всех СМИ и соцсетях», - жалуется звездная красотка.По ее словам, и ей и любому мужчине сложно выстраивать отношения под прицелом десятка камер.«У мужчин на этом фоне особенно развиваются фобии – а что скажут знакомые, когда все это увидят», - рассказала Ратаковски, добавив, что из-за папарацци уже потеряла связь с несколькими мужчинами, которые ей нравились.