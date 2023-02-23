5 глупых фраз, которые выдают недалекого мужчину с головой

Угадать мелодию, как известно, можно с трех нот, а, чтобы вычислить недалекого мужчину, достаточно одной неверной фразы в мессенджере.

Фото: Кадр из фильма «Как знать» Кадр из фильма «Как знать»

"Рамблер" рассказывает, какие фразы мужчин должны стать для женщин яркими предупредительными сигналами о том, что с ним лучше не связываться.

Конечно, есть ситуации, когда некоторые из этих выражений будут уместны, но для этого у вас должны быть долгие и прочные отношения. На этапе знакомства по этим фразам можно понять, что дальнейшее общение с мужчиной, скорее всего, не сложится.

В душ и без меня?

Что тут не так? Да примерно все! Вы не так давно познакомились, успели сходить на одно-два свидания, а он уже по-хозяйски распоряжается вами и вашим душем.

Кушаешь, а мне приготовишь?

Еще одна неприятная фраза от человека, с которым вы знакомы недавно и еще не были друг и друга дома. Во-первых, слово "кушаешь" уместно только по отношению к детям и то, лучше использовать нейтральное "ешь". А во-вторых, почему вы должны ему готовить.

Вам может показаться, что он делает намеки на будущую совместную жизнь. Но, чтобы не испытать разочарования, не надо пытаться разгадывать намеки человека, его слова нужно воспринимать ровно так, как они звучат. Скажите сразу, что намеки вы не понимаете, и попросите говорить прямо.

Спишь?

Мужчине даже не пришло в голову, что своим сообщением он может вас разбудить. Ведь вне зависимости от того, спите вы или нет, он побуждает вас ответить.

Быстро спать, а то получишь по попе!

Ох, эти угрозы! Как будто получать по попе - это то, о чем вы мечтали всю жизнь и он делает царский подарок.

Узнаю тебя по милому личику