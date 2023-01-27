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38 минут назад

3 места на теле мужчины, прикосновения к которым их дико возбуждают — будьте осторожны

WomanHit.ru

Многие ошибочно полагают, что мужские эрогенные зоны сосредоточены вокруг его «главного» органа. Это заблуждение не позволяет парам полноценно раскрыться друг перед другом и получить настоящее наслаждение от интимного контакта. Мы решили немного помочь женщинам, если их мужчина никак не может признаться, какие места на его теле требуют особого внимания с ее стороны.

3 места на теле мужчины, прикосновения к которым их дико возбуждают
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Затылок

Да-да, затылок незаслуженно обделяют вниманием даже самые опытные женщины. На самом деле это одна из самых чувствительных зон на теле мужчины. Постепенная стимуляция позволяет разжечь желание мужчины по максимуму. Не стоит впиваться в голову мужчины ногтями, нежно поглаживайте его затылок кончиками пальцев, чтобы вызвать мурашки по его телу. Больше всего внимания затылку стоит уделить именно во время прелюдии, пока мужчина находится сверху.

Уши

Не спешите переключать внимание на тело мужчины — его уши также ждут ваших ласк. Сексологи советуют не пропускать эту зоны, ведь всем известно, что возбуждение зарождается в первую очередь в мозге, а уже после этого сигналы передаются другим органам. Прошепчите, что вы хотите с ним сделать в ближайшие минуты, расскажите, что вы чувствуете в процессе, используйте язык для легкой стимуляции. Мужчина просто сойдет с ума от ваших действий.

Область между лопаток

Когда вы уже окажетесь в постели, можно приступить к дальнейшим ласкам, а именно — к области между лопаток. Ваши прикосновения к мужчине вдоль позвоночника, начиная от шеи, заставят его сжаться от восторга. Поиграйте с ним ноготками между лопаток, затем мягко проведите кончиками пальцев, чтобы контрастировать действия. Далее можно подключить губы и двигаться уже к самой «цели». Главное, не сообщайте мужчине заранее, что вы планируете с ним творить в постели.

Любовь,
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