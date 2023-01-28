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1 час назад

Ученые выяснили, что остановить измену можно, если поставить себя на место партнера

Мария Каткова

Ученые провели исследование и выяснили причины, которые останавливают человека от измены. Результаты анализа опубликованы в научном журнале The Journal of Sex Research.

Ученые дали совет тем, кто хочет изменить партнеру
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперты опросили людей, которые решались на измены и выяснили, почему они решаются на подобные поступки. Выяснилось, что люди с избегающим типом привязанности изменяют даже в том случае, если довольны своими отношениями. Так они пытаются контролировать свою близость.

Также, по мнению ученых, чаще всего люди изменяют в состоянии алкогольного опьянения, усталости и рассеянности. Так им сложнее противостоять искушению.

Психолог назвала мешающие выйти замуж причины

Выяснилось, что наиболее эффективным действием против измены является то, что человек ставит себя на место своего партнера. В таком случае желание сходить "налево" отпадает.

Ранее сообщалось, что психолог назвала пять главных признаков скрытого абьюзера.

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