Эксперт назвал три мошеннические схемы с сайтов знакомств

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал для «Газеты.ру» о трёх самых популярных способов кражи денег у пользователей сайтов знакомств, сообщает ИА DEITA.RU.

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По его словам, первая схема – войти в доверие к человеку, установив эмоциональный контакт с ним. После у второго контакта у собеседника происходит какой-то «форс-мажор», и человек переводит новому другу деньги в «долг». Ситуация будет повторяться, пока человек не заподозрит неладное.

Второй вариант связан с доставкой чего-либо. Ухажеры просят девушку заплатить за доставку "знака внимания". Те на это охотно соглашаются, но вместо подарка рискуют получить пустые коробки или набитые камнями (нет, не дагоценными). Снять деньги с карты аферисты могут, попросив девушку назвать последние цифры из СМС курьеру, но на самом деле эти цифры будут кодом для совершения банковской операции.

Третий развод – это фишинг, которым пользуются с женских аккаунтов. Войдя в доверие, девушка просит купить билеты в кино, но сайт оказывается фишинговым. Собеседники могут попросить установить некую "прикольную" программу с вирусами, более серьёзный уровень - варианты инвестирования или создания бизнеса.