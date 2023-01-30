Станете ли вы счастливее, если разведетесь

Если вы пережили развод или только задумываетесь о том, чтобы развестись, вероятно, вы задаетесь вопросом: стану ли я счастливее после развода? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на результаты двух социологических исследований.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Первое исследование, проведенное в 2002 году Линдой Уэйт, социологом из Чикагского университета, показало, что в среднем, тот, кто был в несчастливом браке и развелся, не счастливее того, кто решил свой брак сохранить. Оценка при этом проводилась по двенадцати показателям психологического благополучия. Так, например, развод не решает проблему депрессии, не оказывает заметного положительного влияния на уровень самооценки, не повышает чувство собственного достоинства и т. д.

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При этом второе исследование, проведенное в Кингстонском университете, показало, что несмотря на то, что финансовое положение женщины после развода часто ухудшается, разведенная женщина чувствует себя лучше, чем разведенный мужчина. Причину этого ученые видят в том, что женщины чаще обращаются за помощью к психологу, проще находят поддержку в среде знакомых и друзей и реже прибегают к таким способам пережить развод, как алкоголь или случайный секс.

Таким образом, сам по себе развод, скорее всего, не так сильно влияет на уровень счастья. Определяющим является то, что вы делаете после развода.

Многие из тех, кто считает свой развод удачным решением, говорит о нем, как о способе избавиться от ограничивающих, оскорбительных или токсичных отношений. Среди преимуществ развода они называют возможность принимать свои собственные решения и преследовать собственные интересы, без необходимости искать компромисс или жертвовать чем-то ради другого человека. «Счастливчики» говорят о том, развод избавил их от необходимости постоянно опекать незрелого и безответственного супруга. Вместе с этим, развод дарит ощущение простоты и покоя вместо хронического стресса и постоянных конфликтов, становится толчком для развития карьеры, дает возможность посвятить себя своим увлечениям, восстановить связи с друзьям.

Что может помочь наладить свою жизнь после развода?

1. Способность находить компромисс, без которой будет практически невозможно минимизировать последствия конфликта с бывшим супругом.

2. Готовность взять на себя ответственность за ошибки, допущенные в отношениях, осознать и проработать их.

3. Поддержка близких и друзей, людей, от которых вы можете получить безусловную поддержку, без критики и навязывания чувства вины.

4. Способность простить себя, отпустить прошлое и сосредоточиться на будущем.

5. Способность смотреть в будущее с оптимизмом, не теряя при этом почву под ногами. Мечты о том, как все будет хорошо, ничего не дадут вам. Необходимо опираться на то, что вы уже имеете, и использовать это для того, чтобы достичь большего.