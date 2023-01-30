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3 часа назад

Определено максимально полезное время для интимной близости

Мослентаиещё 2

Максимально полезное время для интимной близости определил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Определено максимально полезное время для интимной близости
Фото: МослентаМослента

«Мои пациенты рассказывают о такой тенденции: если интимная близость откладывается на позднее время (нужно ждать, пока заснут дети и будут переделаны все домашние дела), люди могут начать хронически не высыпаться. Приступая к интиму в изможденном состоянии, каждый будет думать, как завтра рано вставать, их сексуальные реакции будут притупляться», — рассказал эксперт.

Восторга от таких отношений будет все меньше, со временем станет меньше прелюдий и меньше предвкушений, начнет хуже работать дофаминовая система, и, как следствие, весьма трудный и скучный секс пропадает из жизни, добавил он.

Выбирать для занятий любовью раннее утро — далеко не для всех лучшая идея, так как некоторые люди в это время попросту не могут настроиться на интим, продолжил Кульгавчук. По словам сексолога, хорошей привычкой может стать секс после завтрака по выходным дням.

«У многих людей неплохо проходят интимные радости в выходные дни, когда они выспались, позавтракали, провели все гигиенические процедуры и после этого решили "просто полежать". Это полезная привычка, при ее формировании и на неделе бывают спонтанные варианты. Незатухающие рефлексы помогают быть более легкими на подъем», — отметил специалист.

Любовь,Евгений Кульгавчук,
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