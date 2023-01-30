Определено максимально полезное время для интимной близости

«Мои пациенты рассказывают о такой тенденции: если интимная близость откладывается на позднее время (нужно ждать, пока заснут дети и будут переделаны все домашние дела), люди могут начать хронически не высыпаться. Приступая к интиму в изможденном состоянии, каждый будет думать, как завтра рано вставать, их сексуальные реакции будут притупляться», — рассказал эксперт.