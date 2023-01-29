Сексолог объяснил, как выбрать время для интима

Для каждой пары лучшее время для секса индивидуально. На него влияют темперамент, возраст, жилищные условия и другие факторы. Об этом он рассказал на "Радио Sputnik".

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По словам Кульгавчука, если человек много работал днем и к вечеру устал, ему не хочется интима и половой акт вряд ли будет комфортным. Уставший партнер будет думать о делах и не сможет расслабиться. В сексе будет меньше прелюдии, желания, а дофаминовая система будет работать хуже. Если не учесть это обстоятельство, секс станет неинтересен и труден и через какое-то время полностью исчезнет из жизни партнеров.

Утренний секс тоже подойдет не каждому, отмечает эксперт: партнер может хотеть спать. Лучше заниматься любовью в выходные, после вкусного завтрака и качественного сна. Можно принять душ, а затем "просто полежать" в кровати с возлюбленным, предлагает врач. Спонтанные половые акты станут полезной привычкой и в будние дни тоже будут происходить.