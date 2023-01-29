Названы 4 аргумента, почему постель – не место для примирения

Днем поссорятся, ночью помирятся – так гласит народная мудрость про конфликты супругов. Но вот сексологи ее не поддерживают. Кровать – не лучшее место для примирения, несмотря на то, что секс после ссоры обычно очень бурный. Против такого варианта разрешать споры существуют сразу четыре весомых аргумента.

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1) Причина конфликта не исчерпана. Любая ссора в основе своей имеет какие-то разногласия, и какими бы нежными и чувственными ни были ласки, все равно причина конфликта так и осталась. А значит, скоро скандал вспыхнет с новой силой.

2) Интим может быть слишком жёстким. Гормональная буря, которая бушует сейчас в организме, снимает многие ограничители. Причем пострадавшей стороной чаще оказывается женщина.

3) Возбуждение страдает. «Эмоциональные качели» не лучшим образом отражаются и на уровне влечения. И если у мужчин, как правило, с этим проблем нет, так как адреналин только стимулирует потенцию, то представительницам слабого пола, чтобы получить удовольствие, надо расслабиться - а как это сделать, если в крови зашкаливает кортизол – гормон стресса?