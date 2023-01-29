Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
59 минут назад

Психологи назвали четыре аргумента, почему постель - не место для примирения

Провинция.ру

Днем поссорятся, ночью помирятся – так гласит народная мудрость про конфликты супругов. Но вот сексологи ее не поддерживают. Кровать – не лучшее место для примирения, несмотря на то, что секс после ссоры обычно очень бурный. Против такого варианта разрешать споры существуют сразу четыре весомых аргумента.

Названы 4 аргумента, почему постель – не место для примирения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

1) Причина конфликта не исчерпана. Любая ссора в основе своей имеет какие-то разногласия, и какими бы нежными и чувственными ни были ласки, все равно причина конфликта так и осталась. А значит, скоро скандал вспыхнет с новой силой.

2) Интим может быть слишком жёстким. Гормональная буря, которая бушует сейчас в организме, снимает многие ограничители. Причем пострадавшей стороной чаще оказывается женщина.

3) Возбуждение страдает. «Эмоциональные качели» не лучшим образом отражаются и на уровне влечения. И если у мужчин, как правило, с этим проблем нет, так как адреналин только стимулирует потенцию, то представительницам слабого пола, чтобы получить удовольствие, надо расслабиться - а как это сделать, если в крови зашкаливает кортизол – гормон стресса?

4) Дофаминовая ловушка. Интим после ссоры очень яркий, все потому, что в кровь выделяется особое вещество – дофамин – которое действует во многом как наркотик, усиливая ощущения. При обычном сексе дофамина столько не вырабатывается, поэтому рутинный половой акт вскоре начнет казаться скучным и недостаточно приятным.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители