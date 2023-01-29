Названы 4 аргумента, почему постель – не место для примирения

Днем поссорятся, ночью помирятся – так гласит народная мудрость про конфликты супругов. Но вот сексологи ее не поддерживают. Кровать – не лучшее место для примирения, несмотря на то, что секс после ссоры обычно очень бурный. Против такого варианта разрешать споры существуют сразу четыре весомых аргумента.
1) Причина конфликта не исчерпана. Любая ссора в основе своей имеет какие-то разногласия, и какими бы нежными и чувственными ни были ласки, все равно причина конфликта так и осталась. А значит, скоро скандал вспыхнет с новой силой.
2) Интим может быть слишком жёстким. Гормональная буря, которая бушует сейчас в организме, снимает многие ограничители. Причем пострадавшей стороной чаще оказывается женщина.
3) Возбуждение страдает. «Эмоциональные качели» не лучшим образом отражаются и на уровне влечения. И если у мужчин, как правило, с этим проблем нет, так как адреналин только стимулирует потенцию, то представительницам слабого пола, чтобы получить удовольствие, надо расслабиться - а как это сделать, если в крови зашкаливает кортизол – гормон стресса?
4) Дофаминовая ловушка. Интим после ссоры очень яркий, все потому, что в кровь выделяется особое вещество – дофамин – которое действует во многом как наркотик, усиливая ощущения. При обычном сексе дофамина столько не вырабатывается, поэтому рутинный половой акт вскоре начнет казаться скучным и недостаточно приятным.