4 урока о сексе для тех, с кем в юности это не обсуждали

Образованность в сексуальном плане нужна любому взрослому человеку. Но вот незадача: многие из нас - родом из Советского Союза, а тогда подобные темы было не принято обсуждать вслух. Максимум, на что мог рассчитывать подросток, это пара уроков по биологии об устройстве женского и мужского тела. Да и те оставляли на самообучение и даже потом не спрашивали.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В итоге выросло не одно, а сразу несколько поколений, которые о сексе узнавали на улице - через похабные шутки, пошлые разговоры, описание личного опыта таких же подростков, который вполне мог быть выдуманным от начала до конца. Что это были за знания? Советы, как быстрее надеть средства контрацепции или обсуждение странных игрушек. Как вы понимаете, к настоящему секспросвету это имело весьма опосредованное отношение.

Видео дня

Уже во взрослом возрасте мы начинаем понимать, что именно в этой сфере у многих из нас информационный пробел. Сексолог Виталий АЗУРОВ даст четыре основных урока сексуального образования, которые точно окажутся полезными.

Урок первый: наверстываем упущенное детство

Первое, что требуется, – это оценить свой уровень интимных знаний. Понять, какие травмы из детства или юношества мешают вам до сих пор. Почему какое-то поведение в любви кажется вам неподобающим и чего стыдитесь до сих пор?

Комментарий специалиста:

Сексуального образования не было ни у нас, ни, соответственно, у наших родителей, - напоминает Виталий АЗУРОВ. – А это значит, что они также не могли нам ничего объяснить. Мало того, с первых лет жизни всем прививали чувство стыда.

Вспомните: когда ребенок совсем кроха, то не испытывает стеснения и тем более дискомфорта при виде своего обнаженного тела. Ориентируется только на ощущения: жарко – разделся. Однако родители воспринимают поведение ребенка через призму своего опыта, поэтому понуканиями и возмущением дают понять, то так делать нельзя. А ведь примерно до 7 лет отсутствие стыда – это нормально. Самый возраст, чтобы малыш активно изучал себя. Причем такое обнажение и рассматривание не несет ровно никакого эротического подтекста, простое любопытство. Но уже здесь взрослые гасят на корню отношения с собственным телом – пристыжают, возмущаются, некоторые и вовсе говорят, указывая на интимные органы: «Фу, бяка».

Если у вас были слишком строгие родители, то, скорее всего, вы до сих пор так и не познакомились сами с собой. Но все можно наверстать – попробуйте раздеться в ванной перед зеркалом и осмотреть себя, старайтесь заострять внимание на тех частях тела, которые вам нравятся, хвалите себя.

Следующий этап – борьба со стыдом. Дети чересчур строгих родителей, когда вырастают, очень боятся показаться без одежды в месте, где их увидят. Постарайтесь понемногу работать над этим. Пробуйте посещать общественные бани, запишитесь в спортзал – там общая раздевалка. Да, на первых порах это трудно, но постепенно месяц за месяцем ситуация будет меняться.

По мере взросления маленький человек проходит несколько важных периодов, включая и пубертатный возраст – тут он превращается во взрослого. Важно следующее: чем меньше психологических травм было на протяжении вашего роста, тем легче вам сейчас. Но даже если они были, к примеру, родители специально гасили в вас любые проявления сексуальности, нужно осознать, что теперь вы выросли и вправе сами распоряжаться и своей жизнью, и своим телом. Повзрослеть в сексуальном плане никогда не поздно – и в 40, и в 50, и даже в 60 лет.

Урок второй: не поддаваться на манипуляции и шантаж

На пути к достижению пика наслаждения один из ключевых моментов – ощущение собственной безопасности. Причем речь идет не только о средствах защиты от нежелательной беременности, но и в целом об умении выбирать партнера и способности защитить свои границы.

Комментарий специалиста:

Чтобы интим доставил максимальное удовольствие, он должен быть в первую очередь комфортным, а значит безопасным, - поясняет Виталий АЗУРОВ. – Вам должно быть спокойно на душе, чтобы расслабилось тело. Но жизнь так устроена, что нам могут встретиться не слишком хорошие люди – абьюзеры и манипуляторы.

Обычно этап «продавливания на секс» проходят в юношеском возрасте. Имеются в виду истории, когда парень требует от девушки «доказать свою любовь», буквально шантажирует ее тем, что в противном случае перестанет с ней встречаться, когда принуждает расплачиваться таким образом за какие–то подарки. Почему же девушка соглашается? Просто в этом возрасте она еще плохо чувствует свои границы и не умеет их защищать. Если такая ситуация произошла с вами в 18-20 лет, это очень неприятно, но объяснимо, главное – появился опыт поведения в подобных отношениях. А вот если вам уже за 30, и вы до сих пор позволяете собой манипулировать, готовы «отблагодарить» посредством интима или соглашаетесь из чувства вины на продолжение вечера, даже если того совсем не хотите, скорее всего дело в том, что вы так и не научились справляться с агрессорами.

Сказать «нет»;

Выйти из контакта (уйти, уехать);

Позже обсудить произошедшее с кем-то, кому доверяете. В психологии этот эффект часто называют «синдром жертвы». Кстати, таким манипулятором может быть даже не парень, а девушка, которая через интим приструнивает своего возлюбленного, заставляя выполнять нужные ей команды. Возьмите за правило: если происходит что-то непонятное, непредвиденное, пугающее, о чем вы в будущем, возможно, пожалеете, стоит использовать «правило трех шагов»:

Урок третий: составляем карту чувственных зон

Наверняка вы прекрасно знаете, как устроен вам организм (хотя бы в общих чертах): вот здесь – сердце, там - печень, а справа может заболеть аппендицит. Но стоит задать вопрос, что же расположено ниже пояса – полный «затык». Все, что известно, – факт наличия половых органов. Однако тело человека устроено намного сложнее, это как суперсовременный гаджет, но вы предпочитаете использовать его только как телефон, игнорируя остальные возможности.

Комментарий специалиста:

Строение мочеполовой системы изучают в школе – констатирует Виталий АЗУРОВ. – Но согласитесь, все эти картинки из учебника практически не ассоциируются с самим собой и явно не помогают узнать себя лучше.

А ведь хорошее понимание собственного тела, интимных органов, внутреннего устройства организма и его функционирования в целом важно для психологического здоровья.

Вы же понимаете, что помогает вам быстрее уснуть, знаете, как себя взбодрить, если устали. А вот как получить наслаждение, ответит далеко не каждый. Для начала вам придется познакомиться со своими половыми органами – для этого сядьте удобно, используйте зеркало. Кстати, гораздо веселее делать это вместе с партнером. В дальнейшем во время секса рассказывайте любимому человеку, что вы чувствуете, ищите свой ритм и ласки, которые наиболее возбуждают.

Полезной будет совместная практика: например, игра в «исследователя». Попробуйте прикасаться друг к другу. Изучайте не только область паха, но и руки, ноги, живот, спина, лицо. Фиксируйте свои ощущения, отмечайте по шкале от одного до трех, насколько приятны эти прикосновения. Можно даже начертить на листке бумаги табличку – куда будете вносить результаты. Так вы сможете понять, где скрыты ваши эрогенные зоны. В дальнейшем партнеру будет легче доставлять вам удовольствие, когда у него в руках окажется такой «навигатор по чувственным зонам». Да и вы сами сможете подсказать: где погладить, где надавить, а где, возможно, и ущипнуть. Вы лучше любого человека можете знать, что доставляет вам удовольствие, а что нет.

Урок четвертый: нести ответственность за свое наслаждение

Одна из самых распространенных ошибок, которая портит интимную жизнь – это перекладывание ответственности за свое удовольствие на мужа или жену: «Он меня не чувствует», «Она не может понять, как сделать мне приятно». Но первое правило хорошего секса: позаботься о себе сам.

Комментарий специалиста:

Чаще всего такая история характерна для женщин, занимающих выжидательную позицию – «Ах, где же принц, который придет и разбудит своим волшебным поцелуем мою сексуальность», - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – И в этом ожидании все встречающиеся мужчины будут «не такими» - недостаточно умелыми, недостаточно нежными.

Все дело в том, что незнание своего тела, чувствительных мест и предпочтений, возложение всей̆ ответственности за наслаждение на мужчину заведомо ведет к болезненным и травматичным и созависимым отношениям. Партнер тоже не рад роли «вечно добивающегося близости Ромео». На него, по сути, возлагается ответственность за удовольствие другого человека.