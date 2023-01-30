Признаки, что мужчина без ума от секса с вами

Мы поможем заглянуть ему в голову.

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Мужчину не так уж сложно понять, как кажется многим девушкам, и все же иногда хочется заглянуть им в голову и понять, что же они все-таки думают о нас. Особенно женщин интересует, насколько хорошо ее мужчине с ней в постели. Сексологи поделились с нами лайфхаками на этот счет. Ловите!

Он готов повторять снова и снова

Если вашему мужчине не 20 лет, но он все равно готов на сексуальные подвиги — это хороший знак. Когда мужчине нужно все больше секса с вами, особенно несколько раз подряд, можете считать себя невероятно привлекательной в его глазах. Мужчина редко тратить слишком много усилий, и сексуальных тоже, на женщину, к которой не испытывает сильнейшего влечения.

Он не против внезапного секса

Если мужчина согласен на внезапный секс в необычном месте — это тоже хороший сигнал. Причем чем старше мужчина, тем больше этот признак говорит о его отношении к вам. Когда мужчина готов наплевать на правила, потому что перед его глазами возникли вы, можно не сомневаться, что ваши сексуальные умения произвели на него неизгладимое впечатление. Но все же помните о законах, если вас накроет страсть в общественном месте.

Он не может оторвать от вас глаз во время секса

Мужчины любят глазами, тут спорить никто не будет. Тем не менее прямой зрительный контакт во время самого интимного процесса многое говорит о чувствах вашего партнера — вы настолько его возбуждаете, что ему трудно сосредоточиться на чем-то еще.