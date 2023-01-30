Признаки, что мужчина без ума от секса с вами

Мы поможем заглянуть ему в голову.
Мужчину не так уж сложно понять, как кажется многим девушкам, и все же иногда хочется заглянуть им в голову и понять, что же они все-таки думают о нас. Особенно женщин интересует, насколько хорошо ее мужчине с ней в постели. Сексологи поделились с нами лайфхаками на этот счет. Ловите!
Если вашему мужчине не 20 лет, но он все равно готов на сексуальные подвиги — это хороший знак. Когда мужчине нужно все больше секса с вами, особенно несколько раз подряд, можете считать себя невероятно привлекательной в его глазах. Мужчина редко тратить слишком много усилий, и сексуальных тоже, на женщину, к которой не испытывает сильнейшего влечения.
Если мужчина согласен на внезапный секс в необычном месте — это тоже хороший сигнал. Причем чем старше мужчина, тем больше этот признак говорит о его отношении к вам. Когда мужчина готов наплевать на правила, потому что перед его глазами возникли вы, можно не сомневаться, что ваши сексуальные умения произвели на него неизгладимое впечатление. Но все же помните о законах, если вас накроет страсть в общественном месте.
Мужчины любят глазами, тут спорить никто не будет. Тем не менее прямой зрительный контакт во время самого интимного процесса многое говорит о чувствах вашего партнера — вы настолько его возбуждаете, что ему трудно сосредоточиться на чем-то еще.
И еще: если мужчину интересует лишь секс без особого вовлечения в вашу личность, он не будет пытаться уловить ваши эмоции от близости с ним.