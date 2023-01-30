Недовольство женщины собой препятствует получению оргазма

Если женщина слишком много думает о своих недостатках во время секса, ей может быть сложнее получить оргазм. Об этом рассказал психолог и телеведущий Марк Бартон.

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«Я знаю много случаев, когда одним из главных сексуальных барьеров являлся лишний вес женщины. Точнее не сам вес, а недовольство своим внешним видом, когда женщина переживает, что мужчине неприятно смотреть на ее жировые складки или прочие „недостатки“ по ее версии», — поделился Марк Бартон в своем telegram-канале.

Он отметил, что женский оргазм рождается в голове, а если мысли заняты чем-то посторонним, то оргазм не наступит.