Сексолог перечислила способствующие регулярным оргазмам привычки

«Главная ее заслуга — увеличение яркости оргазма и скорости его наступления. К тому же когда вы понимаете, как работают интимные мышцы, вы полностью контролируете процесс, и ваш оргазм — это уже не то, что нужно ждать часами в определенной позе, а то, что происходит естественно, когда вы захотите», — разъяснила она.