Апатия и тревога: как нерешенные проблемы могут разрушить отношения

В сервисе психотерапии «Ясно» отмечают, что с 24 февраля самым распространенным поводом обратиться к психотерапевту стала тревожность, хотя раньше в топе запросов лидировали проблемы в отношениях. Динамика держалась до апреля, затем снизилась и резко подскочила (до 62%) после 21 сентября.

Фото: unsplash unsplash

За первую половину 2022 года россияне купили на 66% больше антидепрессантов, чем за период 2021 года — продажи выросли с 3,6 млн упаковок до 6 млн. Наступил 2023 год и спрос на антидепрессанты продолжает расти.

Однако проблема с ментальными расстройствами — это не только событие в жизни заболевшего человека, но и событие в жизни его семьи. Депрессия и повышенная тревожность меняет поведение человека, снижает либидо и путь выздоровления также может быть долгим. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, как ментальные расстройства влияют на состояние в паре.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий