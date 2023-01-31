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47 минут назад

Женщина заметила увлечение мужа порно и глубоко обиделась

Lenta.ru

Увлечение мужчины порнографией может стать испытанием для брака, особенно в критические моменты. Об этом заявила эксперт по отношениям Мишель Херман в авторской колонке для издания Slate.

Женщина заметила увлечение мужа порно и глубоко обиделась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За советом к Херман обратилась 38-летняя женщина, которая глубоко обиделась на мужа. По ее словам, недавно она прошла процедуру ЭКО, которая стала для нее моральным и физическим потрясением. В течение нескольких недель ей приходилось каждое утро вставать в шесть часов, чтобы сделать сонограмму и сдать кровь на анализ, она с трудом сидела или стояла из-за болей после операции, а ежедневные инъекции вызывали у нее тошноту.

«Когда я вернулась из больницы после операции, то заметила, что муж каждую ночь смотрит порно, удовлетворяет себя и наслаждается этим. Я очень на него обижена», — призналась женщина.

Она спросила у Херман, нужно ли смириться с тем, что мужчинам все достается легко, а женщины идут на жертвы, или стоит признаться в своей обиде.

Эксперт по отношениям назвала мужа обратившейся к ней женщине эгоистом. По ее мнению, в такой ситуации вполне естественно злиться и обижаться.

«Он смотрит порно вместо того, чтобы приносить вам чай и помогать восстанавливаться после сложной процедуры», — прокомментировала она.

Херман также поинтересовалась, является ли подобное безразличие привычным в семье. Она полагает, что стоит честно ответить себе на этот вопрос и только потом садиться за стол переговоров.

Херман посоветовала женщине не обвинять мужа, а рассказать ему о чувствах и том, что ей пришлось пережить.

«Его реакция вам многое скажет. Крепитесь: откровенная беседа может стать решающим моментом для брака», — подвела итог эксперт по отношениям.

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