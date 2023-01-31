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38 минут назад

Названы гарантированные способы получить оргазм

Lenta.ru

Для достижения оргазма необходимо пробовать разные позы, полагает секс-гуру Пиппа Мерфи. Она назвала cпособы гарантировано получить удовольствие в беседе с The Sun.

Названы гарантированные способы получить оргазм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мерфи призвала чаще применять позу «лежачий полицейский», так как она облегчает партнеру стимулирование точки G. Эта поза — вариация позы «по-собачьи». Женщине необходимо лечь на живот и подложить под бедра подушку. Мужчина располагается сзади, стоя на коленях и держась за бедра партнерши. По словам секс-гуру, эта позиция облегчит достижения оргазма женщиной.

Еще одним способом достичь кульминации является позиция сверху на партнере, рассказала Мерфи.

Мерфи напомнила, что прелюдия играет одну из решающих ролей в достижении оргазма. Если мужчина торопится, следует попросить его замедлиться.

«Женщине важно сообщать партнеру о своих желаниях, потребностях и границах, — добавила эксперт по отношениям Ники Дэвис-Фейнблум. Можно рассказать, какие виды прикосновений и стимуляции доставляют удовольствие».

Также Мерфи порекомендовала больше внимания уделять соскам. Эта честь тела реагирует на прикосновения не меньше, чем влагалище, клитор и шейка матки, поэтому некоторые женщины способны получить оргазм от стимуляции сосков.

Кроме того, по мнению секс-гуру, для оргазма нужно уметь расслабиться. При этом женщина обязана сосредоточиться на своих ощущениях, отпустить тревожные мысли и не думать о том, получит ли оргазм партнер.

Любовь,
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