3 мифа об отношениях, которые опровергли ученые

Многие люди склонны принимать за истину популярные мифы об отношениях. В то время как на самом деле эти мифы имеют мало общего с реальностью. Как минимум потому, что их опровергла наука. Подробнее о таких мифах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства" Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Мужчин отталкивают женщины, которые делают первый шаг

Некоторые женщины убеждены, что знакомиться с мужчиной первой или приглашать его на свидание – большая ошибка. Ведь мужчины, как принято считать в обществе, охотники по натуре, и им интересны только девушки, которых нужно завоевывать. Но ученые не согласны с этим стереотипом: согласно опросам, 90% мужчин чувствуют себя комфортно, если женщина приглашает на свидание первой.

В отношениях важно проговаривать каждую мелочь

Безусловно, для гармоничного и продолжительного союза партнеры должны быть откровенны друг с другом – это залог успешной коммуникации. Но вместе с тем в хороших отношениях влюбленные понимают чувства и потребности друг друга, даже если не обсуждают их постоянно. Кроме того, партнеры, как правило, умеют считывать невербальные сигналы друг друга.

После свадьбы интимной близости становится меньше