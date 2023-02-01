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3 часа назад

Сексолог развеяла распространенные мифы о мастурбации

Lenta.ruиещё 1

Утверждение, что мастурбация негативно влияет на либидо и уменьшает желание заниматься сексом с партнером, не более чем миф, полагает психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла некоторые распространенные заблуждения, связанные с этим вопросом.

Сексолог развеяла распространенные мифы о мастурбации
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Лучкиной, если у человека нет никаких психологических проблем, мастурбация не заменит ему секс с партнером. Она лишь поможет снять сексуальное напряжение и избежать измен. Это особенно полезно, если один из партнеров часто ездит в командировки или отношения с ним строятся на расстоянии. При этом самоудовлетворение не снижает уровень либидо и «не убивает желание» заниматься сексом.

Не имеет ничего общего с действительностью и утверждение, что использование вибратора при мастурбации негативно влияет на чувствительность.

Лучкина добавила, что не стоит бояться, что из-за мастурбации секс с партнером перестанет приносить удовольствие. Она признала, что в некоторых случаях человек может приучиться достигать оргазма только при помощи самоудовлетворения. В этом случае следует просто сменить тип мастурбации, чтобы «разбудить» другие эрогенные зоны и привнести новые техники в свою интимную жизнь.

В заключение сексолог напомнила, что не стоит считать мастурбацию грехом и чем-то противоестественным. Она подчеркнула, что этот миф рождается из семейного и культурного воспитания.

Ранее психолог Анастасия Корнеева оценила утверждение о зависимости от мастурбации. По ее мнению, не стоит ее бояться, так как никаких ужасных последствий она не несет. Мастурбация может стать проблемой лишь для тех, кто начинает заменять ею другие радости жизни, отношения и секс с партнером.

Любовь,Красивый секс,
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