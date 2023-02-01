Сексолог развеяла распространенные мифы о мастурбации

Утверждение, что мастурбация негативно влияет на либидо и уменьшает желание заниматься сексом с партнером, не более чем миф, полагает психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла некоторые распространенные заблуждения, связанные с этим вопросом.

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По словам Лучкиной, если у человека нет никаких психологических проблем, мастурбация не заменит ему секс с партнером. Она лишь поможет снять сексуальное напряжение и избежать измен. Это особенно полезно, если один из партнеров часто ездит в командировки или отношения с ним строятся на расстоянии. При этом самоудовлетворение не снижает уровень либидо и «не убивает желание» заниматься сексом.

Не имеет ничего общего с действительностью и утверждение, что использование вибратора при мастурбации негативно влияет на чувствительность.

Лучкина добавила, что не стоит бояться, что из-за мастурбации секс с партнером перестанет приносить удовольствие. Она признала, что в некоторых случаях человек может приучиться достигать оргазма только при помощи самоудовлетворения. В этом случае следует просто сменить тип мастурбации, чтобы «разбудить» другие эрогенные зоны и привнести новые техники в свою интимную жизнь.

В заключение сексолог напомнила, что не стоит считать мастурбацию грехом и чем-то противоестественным. Она подчеркнула, что этот миф рождается из семейного и культурного воспитания.