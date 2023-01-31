Почему мы устаем от рутины в браке и как это изменить

Стабильность и предсказуемость могут доставлять радость.

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Пока одни пары радуются, что у них появились свои традиции и ритуалы, другие расстраиваются, что подошел к концу цветочно-букетный период, а семейная жизнь все больше напоминает рутину. В сети множество советов, как избежать бытовухи и разнообразить отношения. Однако психологи считают, что гораздо важнее понять: именно рутина помогает поддерживать длительные, здоровые, комфортные отношения. Именно так устроен наш мозг: каждый человек нуждается в предсказуемости и стабильности. Чувство спокойствия связано с понятными реакциями: вы не гадаете, как отреагирует избранник на то или иное событие, слово, происшествие. И все же постоянная рутина утомляет. Почему так происходит?

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Не осталось места для сюрпризов

Уютные вечера, совместные походы в магазины, забота друг о друге, детях и питомцах — все это прекрасно. Но, если среди рутины нет места небольшим сюрпризам, смене декораций и радостям. Не забывайте, что в обычной жизни должно находиться место для чуда: устраивайте сюрпризы и свидания, удивляйте себя и партнера. Пусть иногда, но все же находите что-то новое для вас двоих.

А была ли близость?

Иногда начало романа настолько стремительное, что влюбленные не понимают, что именно их связало их вместе. Возможно, отношения начались с драмы или эмоциональных качелей. И только это было привлекательным в данном партнере, а теперь, когда период ярких эмоций прошел, оказалось, что вас ничего не связывает.

Если действительно глубокой близости не было изначально, то и фундамент отношений не так прочен, а значит, усталость, повторяющиеся бытовые дела и мелкие споры действительно могут привести к чувству общей усталости в отношениях.

Слишком сильное слияние

Этому подвержены пары, у которых все общее: быт, работа, хобби, друзья. Кажется, ближе быть невозможно. Но в такой ситуации никто не приносить в отношения свежий воздух, идеи, вдохновение. Как в помещении, которое давно не проветривали, в семье становится нечем дышать.

Перенос усталости

Иногда недовольство отношениями и рутиной — лишь один из симптомов накопившейся усталости от образа жизни и выгорания. Девушки, упрекая партнера в однообразии, перекладывают на него ответственность за собственный отдых, нехватку ресурса.