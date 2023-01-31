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43 минуты назад

Психолог Гусева посоветовала признавать свои ошибки после развода

Газета.Ru

Наладить свою жизнь после развода можно, если проявить "готовность взять на себя ответственность за ошибки, допущенные в отношениях, осознать и проработать их". Об этом рассказала психолог Анна Гусева на страницах издания WomanHit.

Психолог Гусева посоветовала признавать свои ошибки после развода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также, по ее мнению, необходимо уметь находить компромисс, поскольку без этого будет сложно "минимизировать последствия конфликта с бывшим супругом". Помимо этого, в такой кризисный момент необходимо "простить себя" и сосредоточиться на будущем, не окунаясь в прошлое. Необходима при этом и "поддержка близких и друзей, людей, от которых вы можете получить безусловную поддержку, без критики и навязывания чувства вины".

Психолог заключила, что смотреть в будущее после развода стоит с оптимизмом, но не теряя связи с реальностью.

"Мечты о том, как все будет хорошо, ничего не дадут вам. Необходимо опираться на то, что вы уже имеете, и использовать это для того, чтобы достичь большего", - объяснила Анна Гусева.

Любовь,Анна Гусева,
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