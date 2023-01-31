Психолог Гусева посоветовала признавать свои ошибки после развода

Наладить свою жизнь после развода можно, если проявить "готовность взять на себя ответственность за ошибки, допущенные в отношениях, осознать и проработать их". Об этом рассказала психолог Анна Гусева на страницах издания WomanHit.

Также, по ее мнению, необходимо уметь находить компромисс, поскольку без этого будет сложно "минимизировать последствия конфликта с бывшим супругом". Помимо этого, в такой кризисный момент необходимо "простить себя" и сосредоточиться на будущем, не окунаясь в прошлое. Необходима при этом и "поддержка близких и друзей, людей, от которых вы можете получить безусловную поддержку, без критики и навязывания чувства вины".