Виртуальный флирт можно использовать для сохранения верности в отношениях?

Ученые из Университета Райхмана (Израиль) провели исследование, доказывающее, что виртуальную реальность можно использовать для поддержания реальных романтических отношений. Научная статья вышла в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

Авторы работы исходили из так называемой «теории прививки», которая заключается в том, что если человек встречает какое-то небольшое искушение и он с ним справляется, то потом соблюдать запреты и правила ему проще.

Испытуемым предлагали надеть очки виртуальной реальности и «сходить в бар». В рамках исследования ученые провели три эксперимента — во всех с добровольцами разного пола, состоящими в романтических отношениях, сначала флиртовал привлекательный виртуальный персонаж: бармен или барменша. Были еще контрольные группы, где бармен или барменша вели себя нейтрально.

В первом эксперименте после похода в виртуальный бар с испытуемыми флиртовал уже живой человек предпочитаемого пола. Во втором живой человек кокетливо просил испытуемых помочь, а затем измерялось, сколько времени участник эксперимента тратил на помощь, пытаясь пообщаться подольше с тем, кто проявил к нему интерес. В третьем испытуемых после флирта с виртуальным персонажем испытуемых просили вспомнить о своих партнерах и рассказать, насколько они влюблены.

Во всех трех экспериментах оказалось, что участники, с которыми кокетничал виртуальный персонаж, проявляли большую стойкость, склонность к верности и преданность партнеру, чем люди из контрольной группы.