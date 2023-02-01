Перечислены считающиеся привлекательными неприятные черты

"Люди, которые слишком любят приключения. Когда их профиль в дейтинговом сервисе заполнен фотографиями прыжков с парашютом и походов в горы. Они были в 60 странах. Бегают марафоны. Ну я за такими просто не поспеваю. Идея просыпаться в шесть утра, чтобы натянуть костюм для дайвинга, приводит меня в ужас", — заключил jittery_raccoon, пользователь Reddit.