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2 часа назад

Перечислены считающиеся привлекательными неприятные черты

Lenta.ru

Некоторые черты, обычно считающиеся привлекательными, в действительности многим кажутся отталкивающими, утверждают пользователи Reddit. Они перечислили самые неприятные качества такого рода во время обсуждения в разделе AskReddit.

Перечислены считающиеся привлекательными неприятные черты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Под сомнением оказалась привлекательность слишком длинных ногтей у женщин и перекачанных мышц у мужчин.

"Длинные ногти. Не чуть-чуть отращенные, а непрактично длинные. Туда же — филлеры в губах", — написал Emotional-Swim-808, пользователь Reddit.

"Когда мужчины слишком мускулистые. Красиво, когда мужчина подтянут и здоров, но после определенной точки это выглядит комично и неестественно", — отметил Careful_Hearing6304, пользователь Reddit.

Привычка модно одеваться, как выяснилось из комментариев, также может отталкивать.

"Брендовые одежда и аксессуары — это неплохо, но не впечатляет", — поделилась ZenaGrahame, пользователь Reddit.

Есть и те, кого разочаровывают попытки впечатлить потенциального партнера своей страстью к приключениям.

"Люди, которые слишком любят приключения. Когда их профиль в дейтинговом сервисе заполнен фотографиями прыжков с парашютом и походов в горы. Они были в 60 странах. Бегают марафоны. Ну я за такими просто не поспеваю. Идея просыпаться в шесть утра, чтобы натянуть костюм для дайвинга, приводит меня в ужас", — заключил jittery_raccoon, пользователь Reddit.

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