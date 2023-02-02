Завязавшим роман с мужем подруги женщинам дали совет

Завязавшим роман с мужем подруги женщинам стоит узнать у мужчины о серьезности его намерений и оценить все риски такого рода отношений, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

31-летняя одинокая читательница написала Нолан письмо, в котором призналась, что неожиданно для себя вступила в отношения с женатым мужчиной. Их роман начался несколько недель назад, когда она посетила вечеринку в доме подруги детства. После окончания праздника муж подруги вызвался отвезти женщину домой из-за того, что она выпила лишнего и не могла сама сесть за руль.

По словам читательницы, на следующий день мужчина написал ей, что хочет встретиться. Она согласилась, хотя и понимала, что это неправильно. С тех пор они занимаются сексом при каждой возможности. Женщина призналась, что влюбилась, и не знает, что делать дальше: она чувствует себя виноватой, так как его жена — ее близкая подруга, но завершить отношения не может.

В ответ на это письмо Нолан заявила, что заявление читательницы, что она зависима от этого романа и потому не может расстаться с мужем подруги — лишь оправдание. На самом деле она просто не хочет разрывать эту связь и не испытывает чувства вины за нее. Однако, по мнению коуча, прежде чем продолжать эти отношения, женщине стоит спросить себя, что за мужчина завязывает интрижку с подругой собственной жены.

Нолан посоветовала читательнице, если она искренне любит этого мужчину, как можно скорее выяснить серьезность его намерений, так как, чем дольше продолжается этот роман, тем выше вероятность, что о нем узнает жена. Прежде чем разрушать брак и дружбу, нужно удостовериться, что это того стоит, заключила коуч.