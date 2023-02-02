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2 часа назад

Назван способ сделать секс горячим с помощью имеющегося в каждом доме предмета

Lenta.ru

Зеркало поможет сделать секс более горячим. Секс-коуч Сара Ричио в беседе с Daily Star назвала способ сделать интимную близость более волнующей с помощью имеющегося в каждом доме предмета.

Назван способ сделать секс горячим с помощью одного предмета
Фото: Лента.руЛента.ру

Размещенное рядом с постелью зеркало поможет партнерам любоваться друг другом во время занятий любовью.

«Он может видеть, как вы пробуете новые позы для секса, экспериментируете с игрушками или просто начинаете разговор о том, что новенькое можно попробовать вместе», — призвала Ричио не упускать шанс попробовать что-то новое.

По словам секс-коуча, мужчина может начать нервничать в ответ на предложение заняться сексом у зеркала, но это не означает, что он не согласится или что ему не понравится. Важно справиться с чувством дискомфорта или беспокойством, прежде чем пробовать новое, добавила она.

Ричио также перечислила секс-позиции, идеально подходящие для занятий любовью у зеркала. По ее словам, миссионерская поза крупным планом (вплотную к зеркалу) придаст романтический оттенок любимой миллионами классической позе.

Поза «по-собачьи» дает возможность исследовать тело своего возлюбленного с нового, захватывающего ракурса, продолжила Ричи. Мужчина может гладить партнершу по спине, стимулировать клитор, шептать ей на ухо возбуждающие слова, целовать затылок.

Ранее эксперт по отношениям Пиппа Мерфи назвала гарантированные способы получить оргазм. Она призвала чаще применять позу «лежачий полицейский».

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