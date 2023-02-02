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1 час назад

Фразы, которые вам скажет мужчина, если его интересует только секс

WomanHit.ruиещё 1

Раскусить мужчину, которого вы интересуете исключительно как объект для секса на ночь, а, может, и пару ночей, вполне реально. Его выдадут фразы, которые мы собрали в нашем материале под руководством опытного сексолога. Запомните их и не позволяйте собой пользоваться.

Фразы, которые вам скажет мужчина, если его интересует только секс
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Не верю больше женщинам, но ты — другое дело»

Вы наверняка встречали такой тип мужчин, который привык жаловаться на всех женщин. Но внезапно он встретил вас и его мир перевернулся. Не спешите умиляться, ведь мужчина просто пытается надавить на эмоции. Некоторые женщины действительно клюют на подобные речи, считая, что мужчине наконец-то повезло с ней. Нужно ли говорить, как быстро мужчина получает секс в таком случае? Как правило, после этого он спокойно уходит в закат — свое он получил.

«Я не буду тебя торопить. Мне секс не очень интересен…»

Типичная фраза мужчины, который не может жить без секса. И получить этот секс он хочет как можно быстрее и проще. Но продавливать женщину на близость, особенно в начале отношений — плохая тактика и любой мужчина это знает, а потому действует по-хитрому. Он будет терпеливо ждать удачного момента, когда вы чуть ли не сами будете предлагать ему близость. Что интересно, эта тактика неплохо работает и мужчины активно ей пользуются. Будьте осторожны, если слышите эту фразу в разных вариантах.

«Ты очень красивая/„горячая“/У тебя шикарное тело» и т. п.

Мужчины, которые делают комплименты исключительно вашей внешности, при этом игнорируют ваши личные качества, не рассчитывают на долгое общение. Их цель — затащить вас в постель как можно быстрее, а для этого, как им кажется, комплиментов внешности будет вполне достаточно. Женщины же наивно полагают, что подобные фразы в их адрес — чуть ли не признание в любви, особенно если уже успели сходить с мужчиной на пару свиданий. Послушайте нового знакомого внимательно, часто охотники за быстрым сексом сами же себя и выдают.

Любовь,
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