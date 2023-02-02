Как не нарваться на насильника в приложениях для знакомств

Один из самых опасных способов найти свою любовь, но при этом довольно эффективный — использование сайтов и приложений для знакомств. Никогда не знаешь, кто скрывается за аватаркой, это может быть как ваша судьба, так и просто опасный человек. Мы вместе с психологом выяснили, какое поведение мужчины должно вызвать у вас подозрение еще на этапе переписки.
Когда человек бесцеремонно влезает в ваше пространство, начиная называть вас на «ты» уже через пару приветственных приложений, стоит насторожиться. Как правило, речь идет о человеке, который пытается подмять вас под себя во всех смыслах как можно быстрее. Вы еще не встречались, но уже чувствуете дискомфорт в общении, как будто вас схватили за руку и вырваться невозможно. Сразу же прекращайте всякое общение, если мужчина не понимает, что такое виртуальный этикет, в противном случае дальше будет только хуже.
Вы зашли на страничку мужчины и видите в описании профиля лишь требования к женщине, при этом что из себя представляет сам мужчины вы понять не можете, просто потому что никакую информацию о себе он не дает. И далее в переписке мужчина, с которым в отношениях лучше не оказываться, будет делать все, что испортить вашу самооценку, тем самым получив власть над вами. С большой вероятностью этот мужчина не будет учитывать ваши интересы ни в каком виде.
Как правило, в адекватной переписке мы пытаемся искренне понравиться собеседнику, вызывающем в нас взаимный интерес, в том числе и внешне. Мужчина, отказывающийся показаться вам даже на фото, должен вызвать подозрений — что не так с ним или с его самооценкой? А, может, дело в том, что он по каким-то крайне неприятным причинам не может «светиться» в Сети? Будьте очень аккуратны.
Мы редко прислушиваемся к внутреннему голосу, и очень зря. При переписке с малознакомым человеком мы можем полагаться только на то, что мы успели узнать о нем по его же словам и на собственную интуицию. Прислушайтесь к себе, какие чувства вы испытываете во время общения, не накрывает ли вас негативное чувство? Возможно, вы чувствуете стыд, неловкость или даже негативное волнение. В такой ситуации лучше сразу прекратить какое-либо дальнейшее общение.