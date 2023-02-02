Как не нарваться на насильника в приложениях для знакомств

Один из самых опасных способов найти свою любовь, но при этом довольно эффективный — использование сайтов и приложений для знакомств. Никогда не знаешь, кто скрывается за аватаркой, это может быть как ваша судьба, так и просто опасный человек. Мы вместе с психологом выяснили, какое поведение мужчины должно вызвать у вас подозрение еще на этапе переписки.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мужчина нарушает ваши границы

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Когда человек бесцеремонно влезает в ваше пространство, начиная называть вас на «ты» уже через пару приветственных приложений, стоит насторожиться. Как правило, речь идет о человеке, который пытается подмять вас под себя во всех смыслах как можно быстрее. Вы еще не встречались, но уже чувствуете дискомфорт в общении, как будто вас схватили за руку и вырваться невозможно. Сразу же прекращайте всякое общение, если мужчина не понимает, что такое виртуальный этикет, в противном случае дальше будет только хуже.

Мужчина сразу же выставляет требования к партнеру

Вы зашли на страничку мужчины и видите в описании профиля лишь требования к женщине, при этом что из себя представляет сам мужчины вы понять не можете, просто потому что никакую информацию о себе он не дает. И далее в переписке мужчина, с которым в отношениях лучше не оказываться, будет делать все, что испортить вашу самооценку, тем самым получив власть над вами. С большой вероятностью этот мужчина не будет учитывать ваши интересы ни в каком виде.

Мужчина не хочет, чтобы вы его увидели раньше времени

Как правило, в адекватной переписке мы пытаемся искренне понравиться собеседнику, вызывающем в нас взаимный интерес, в том числе и внешне. Мужчина, отказывающийся показаться вам даже на фото, должен вызвать подозрений — что не так с ним или с его самооценкой? А, может, дело в том, что он по каким-то крайне неприятным причинам не может «светиться» в Сети? Будьте очень аккуратны.

Ваша интуиция дает вам тревожный сигнал