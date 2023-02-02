Россиянам объяснили, почему из отношений исчезает секс

Это только поначалу в парах нет хронических проблем. Дальше они касаются в том числе и секса. И получается так, что отношения влияют на секс, а его качество — на отношения. Замкнутый круг. При этом часто с годами секса в паре всё меньше, а то и совсем нет. Почему так происходит и насколько эта проблема поправима, рассказала сексолог Александра Миллер.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Частота сексуальных отношений в паре зависит от либидо, психологического состояния партнёров, их здоровья, образа жизни и наличия вредных привычек.

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«Есть люди с повышенным либидо, которые не могут перенести отсутствие секса в жизни. Поэтому они сталкиваются с массой психологических проблем, таких как вспыльчивость, агрессивное поведение, перепады настроения», — объяснила «Лайфу» сексолог.

Комфортная интимная жизнь обеспечивает выброс в кровь гормонов: эндорфины улучшают настроение, вазопрессин и окситоцин отвечают за привязанность, дофамин — за психоэмоциональное состояние. Поэтому без качественного секса человек в прямом смысле страдает, и не только в эмоциональном плане.

Его организм больше подвержен повышению артериального давления, мигреням и даже заражению вирусами. Последнее связано с тем, что хороший секс также повышает уровень иммуноглобулина, основная задача которого — поддержание иммунитета.

Почему секса всё меньше или нет совсем

Супружеская скука

Появляется из-за того, что женщина перестаёт видеть в партнёре сильную личность или не чувствует себя любимой и важной, не может переключаться и не находит баланс в бытовых вопросах. А постоянное выяснение отношений, претензии, отсутствие ярких эмоций и однообразие в сексе отдаляют мужчину.

Неумение разговаривать и разрешать конфликты

Это приводит к избеганию и замалчиванию проблем, накапливанию недовольства в паре, а в итоге — к затянувшемуся недопониманию.

Партнёры стали «слишком родными»

Душевная близость важна в отношениях, но не беспредельная. Если достигнут уровень брата и сестры или мужа и опекающей мамы, о страсти говорить не приходится.

Внешний вид

Тоже, конечно, имеет своё влияние. Сексолог советует вспомнить, какой вы были, когда партнёр в вас влюбился. Как выглядели, как вели себя, чем занимались и увлекались. «Если манящая, вкусно пахнущая женщина превращается в курицу-наседку, не стоит мужчину винить. Либидо — вещь хрупкая, и потенция настроена на тот образ, который был изначально», — рассказала она.

Как вернуть секс