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1 час назад

Сексолог назвала возможную причину нежелания секса в длительных отношениях

Vse42.ru

Психолог-сексолог Памела Стивенсон Коннолли рассказала, что у женщины, отказывающейся регулярно заниматься любовью с постоянным партнером, может быть депрессия.

Сексолог назвала возможную причину нежелания секса
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами зарубежный сексолог объяснила, почему некоторых женщин больше сексуально не привлекают партнеры, с которыми они провели вместе уже долгое время.

По словам специалиста, чтобы секс оставался регулярным в длительных отношениях, следует научиться получать удовольствие от интимной близости. Однако снижение сексуальных аппетитов может говорить о наличии психологических проблем. К ним Коннолли отнесла депрессию и тревожные расстройства, передает издание "Лента.ru" со ссылкой на зарубежный источник The Guardian.

Кроме того, на нежелание заниматься сексом влияют стресс или реакция организма на прием некоторых лекарственных препаратов.

Любовь,
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