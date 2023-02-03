Сексолог назвала возможную причину нежелания секса

Психолог-сексолог Памела Стивенсон Коннолли рассказала, что у женщины, отказывающейся регулярно заниматься любовью с постоянным партнером, может быть депрессия.

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В беседе с журналистами зарубежный сексолог объяснила, почему некоторых женщин больше сексуально не привлекают партнеры, с которыми они провели вместе уже долгое время.

По словам специалиста, чтобы секс оставался регулярным в длительных отношениях, следует научиться получать удовольствие от интимной близости. Однако снижение сексуальных аппетитов может говорить о наличии психологических проблем. К ним Коннолли отнесла депрессию и тревожные расстройства, передает издание "Лента.ru" со ссылкой на зарубежный источник The Guardian.