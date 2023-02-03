Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
9 минут назад

24-летняя девушка решила забеременеть от 85-летнего мужа

Lenta.ru

В США 24-летняя жительница штата Миссисипи Миракл Пог стала женой 85-летнего мужчины и решила от него забеременеть. Об этом сообщает The Mirror.

24-летняя девушка решила забеременеть от 85-летнего мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Будущие супруги познакомились в 2019 году в прачечной, где работала девушка.

«Чарльз обычно приносил один предмет одежды и хотел, чтобы его обслуживала только я», — вспоминает она.

Миракл быстро нашла общий язык с мужчиной, а уже через несколько месяцев поняла, что влюбилась в него. В феврале 2020 года Чарльз предложил девушке выйти за него замуж, и с тех пор они счастливо живут в браке.

По словам Миракл, мать и дедушка были рады за нее, однако отец не сразу одобрил ее выбор.

«Потребовалось много времени, чтобы изменить его мнение. Я спросила его, хочет ли он навсегда потерять свою дочь. Если бы он не пришел на мою свадьбу, он бы потерял меня навсегда», — рассказывает она.

Девушка утверждает, что не обращает внимания на осуждение со стороны окружающих. По ее словам, многие принимают Миракл и Чарльза за отца и дочь и считают их союз неправильным, однако она уверена, что мнение людей в интернете не играет для нее никакой роли.

Миракл хочет забеременеть от мужа, однако в силу его возраста не может зачать ребенка естественным путем. Супруги решились на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и обратились в клинику. По словам девушки, врачи предвзято отнеслись к их желанию завести ребенка.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители