24-летняя девушка решила забеременеть от 85-летнего мужа

В США 24-летняя жительница штата Миссисипи Миракл Пог стала женой 85-летнего мужчины и решила от него забеременеть. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Будущие супруги познакомились в 2019 году в прачечной, где работала девушка.

«Чарльз обычно приносил один предмет одежды и хотел, чтобы его обслуживала только я», — вспоминает она.

Миракл быстро нашла общий язык с мужчиной, а уже через несколько месяцев поняла, что влюбилась в него. В феврале 2020 года Чарльз предложил девушке выйти за него замуж, и с тех пор они счастливо живут в браке.

По словам Миракл, мать и дедушка были рады за нее, однако отец не сразу одобрил ее выбор.

«Потребовалось много времени, чтобы изменить его мнение. Я спросила его, хочет ли он навсегда потерять свою дочь. Если бы он не пришел на мою свадьбу, он бы потерял меня навсегда», — рассказывает она.

Девушка утверждает, что не обращает внимания на осуждение со стороны окружающих. По ее словам, многие принимают Миракл и Чарльза за отца и дочь и считают их союз неправильным, однако она уверена, что мнение людей в интернете не играет для нее никакой роли.