Почему люди сохраняют дружбу с бывшими партнерами ради секса

Психотерапевт из США Рэйчел Райт рассказала «ФедералПресс», почему нынешние молодые люди более склонны к различным форматам романтических отношений, в том числе и к сексу по дружбе. Среди представителей поколения Z все чаще распространяется тренд на сохранение физической связи с бывшими партнерами. Считается ли это нормой, разбираемся с экспертом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Причины

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Молодые люди в нынешнее время сильно романтизируют и идеализируют отношения. Причем это касается не только девушек, но и мужчин. По информации Райта, это связано с большей распространенностью нарциссичности общества-гонке за тем, чтобы быть быстрее, выше, сильнее. Другими словами – идеальнее, грандиознее всех остальных.

«Идеальные отношения мы чаще всего можем наблюдать в киноиндустрии. И такие нам пропагандируют соцсети», – отметила специалист.

Однако идеальности никому не достичь никогда. Врач отметила, что никто и ничто не идеально. В этом случае молодежь начинает романтизировать отношения и тешить себя мыслью о единственном и неповторимом партнере. В таких ситуациях мужчины и девушки договариваются между собой насчет перехода дружеских отношений в сексуальные. Так и живут, пока кто-нибудь из них не начнет серьезные отношения с кем-то другим.

Секс по дружбе с бывшими

Такие отношения с бывшими партнерами продолжаются в основном порой по той же самой причине. Привычно. Обязательства, требования и ограничения из отношений при разрыве уходят. Кроме того, страсть снова появляется в отношениях, высвобождая запретные желания, которые сложно было реализовать, будучи в других ролях.

Бывшие партнеры остаются в таком статусе до определенного времени – пока им страшно начать новые отношения. К новому партнеру нужно снова привыкать. Именно эта причина заставляет молодежь топтаться на одном месте вместо того, чтобы разбираться в причинах, почему не вышло в предыдущих отношениях и как можно сделать по-другому.

Отношения – это труд

«Отношения - это труд. Труд в том смысле, что я прикладываю усилия для того, чтобы наши с тобой отношения сложились. И ты тоже в свою очередь прикладываешь усилия. Только тогда мы встретимся. И у нас может что-то получится», – отметила врач.