Что не так: женские ошибки, из-за которых не берут замуж

Некоторые особенности женского поведения отпугивают потенциальных претендентов на руку и сердце.

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От нашего характера и поведения во многом зависит то, как складывается наша жизнь, в том числе личная. Что же может отдалять женщину от перспективы счастливого замужества? Разберёмся при помощи психолога Юлии Хадарцевой.

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Равнодушный отец

Сложные отношения с отцом ещё в детстве формируют у девочки множество комплексов. Если отец не поддерживал, обесценивал, обижал дочь и был холоден с ней, повзрослев, девушка начнёт искать изъяны во всех мужчинах. Ведь если её не полюбил самых важный мужчина в её жизни, то не следует ждать любви и от других.

Мечты о принце

Многие девушки с юных лет формируют в своих фантазиях некий образ идеального спутника, на соответствие с которым затем проверяют всех встречаемых мужчин. Как правило, такие девушки ждут, что идеальный, подобный божеству партнёр будет решать все их проблемы. Но идеала не существует, а реальные мужчины хотят видеть рядом с собой взрослую девушку/женщину, а не маленькую девочку, которая не способна нести ответственность хотя бы за какие-то сферы своей жизни самостоятельно.

Недоступность

Женщины, пережившие психологическую травму, могут осознанно ограждать себя от мужчин, проявляя к ним надменность, демонстрируя свою повышенную самодостаточность. Такие женщины нравится мужчинам, но сближаться с ними сильный пол не решается.

"Все сама"

Она слишком самостоятельна и не позволяет другим заботиться о ней или помогать. Это большая ошибка, поскольку мужчина не любит чувствовать себя бесполезным в отношениях с женщиной.

Сравнения

Такая женщина часто сравнивает потенциального партнёра с предыдущими, опираясь, как правило, на негативный опыт. Например, если мужчина не перезвонил, значит, она ему не нужна. Ведь в прошлых отношениях было именно так. Важно уметь забывать о прошлом и выстраивать отношения с нуля.

Низкая самооценка

Женщина, которая не любит себя и уверена, что они никому не нужна, транслирует это убеждение и потенциальному партнёру, при этом наделяя его сверхположительными качествами и думая, что она его не достойна. Это не укрепит отношения.

Отелло в юбке

Мужчины очень не любят проявления ревности. Если ревность в отношениях всё-таки возникает, значит, это не ваш мужчина. Ну, или вышеупомянутая низкая самооценка вынуждает сомневаться в собственных достоинствах.

Страх потерять свободу

Важно понять, что здоровые отношения двух любящих людей — это не клетка. Здравомыслящий человек не будет вас ограничивать в чём-либо. Поэтому не стоит воспринимать брак как ограничение вашей свободы.

Страх ответственности

Женщина, не готовая нести ответственность за какую-либо составляющую будущей семьи, производит впечатление психологически незрелой личности. Отсюда — невезение в личной жизни.

Женщина-мама