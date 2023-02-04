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2 часа назад

Психолог дала рекомендации одиноким в преддверии Дня всех влюбленных

Мослентаиещё 1

Рекомендации одиноким москвичам в преддверии Дня всех влюбленных дала клинический психолог, бизнес-наставник Юлия Владис. В интервью «Мосленте» она отметила, что людям без романтического партнера в этот день может становиться особенно грустно.

Психолог дала рекомендации одиноким перед Днем всех влюбленных
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Что делать, если у вас нет отношений, а вокруг все о них кричат? Во-первых, не корить себя за одиночество. Быть одиноким — это нормально. Мы приходим в этот мир одинокими и уходим аналогично. Так что с вами все в порядке», — объяснила специалист.

Во-вторых, эксперт советует не возводить отношения в культ и помнить, что отношения и близость не одно и тоже. Например, можно быть в паре, но не чувствовать тепла от партнера и наоборот — одинокие люди порой получают намного больше поддержки и понимания от тех же друзей.

Чтобы не впадать в уныние в этот день Владис рекомендует устроить онлайн или офлайн встречу с одинокими друзьями или сходить на свидание с незнакомцем с дейтинг-сервиса. Еще один вариант — сводить на свидания себя. Это может быть сеанс массажа, просмотр новинок кино в кинотеатре, ужин в любимом ресторане, добавила она.

«Самый авантюрный вариант — отправиться в путешествие в День всех влюбленных. Когда мы посещаем новые места, изучаем другие города и страны, у нас просто не остается времени для грусти. 14 февраля — отличная возможность влюбиться в целый мир», — посоветовала Владис.

Ранее худшие подарки на 14 февраля перечислила доктор психологических наук международного уровня PhD, автор собственного расстановочного метода Юлия Хадарцева. Она особенно не рекомендует дарить в этот день партнеру банальные вещи.

Любовь,
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