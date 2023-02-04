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56 минут назад

Израильские ученые рассказали о пользе флирта в интернете

Vse42.ru

Психологи из Израиля выяснили, что виртуальное кокетство поможет сохранить реальные отношения.

Израильские ученые рассказали о пользе флирта в интернете
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Психологи из Университета имени Райхмана в Израиле провели исследование о романтических отношениях. Специалисты основывались на теории прививок, предполагающей, что с помощью определенных методов можно укрепить уверенность человека в собственных убеждениях и сохранить их даже при внешнем воздействии. Так ученые выдвинули гипотезу о том, что флирт в интернете защитит находящийся в романтических отношениях партнеров от измен.

Для проверки психологи взяли 65 пар и позволили им пообщаться с виртуальным барменом того же пола, что их возлюбленный. После этого участники пообщались с реальным человеком и оценивали его привлекательность.

Как оказалось, что люди, с которыми флиртовал бармен, оценивали живого человека как менее привлекательного. При отсутствии кокетства наступал обратный эффект.

После был проведен второй эксперимент, в котором один из партнеров флиртовал с реальным человеком, а второй наблюдал за этим действием на видео. Затем пара могла обсудить все волнующие аспекты их сексуальной жизни. Оказалось, что после "изменщики" испытывали большее влечение к своему партнеру.

Исследованием поделился журнал "Current Research in Ecological and Social Psychology".

Любовь,
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