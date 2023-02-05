Как найти пару в Интернете: 5 правил от гуру онлайн-знакомств

Хейли Куинн, ведущий эксперт британского приложения Match и коуч по онлайн-знакомствам с 15-летним стажем, поделилась с порталом Daily Star пятью правилами для тех, кто мечтает найти любовь в Сети.

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Первым делом Куинн предупредила, что 2023 год — не лучшее время, чтобы заводить отношения. Мировой кризис и безработица сказались на том, сколько денег люди готовы тратить на свидания и романы. Причем речь не только о мужчинах: на маникюр, макияж и наряды уходит куда больше средств, чем на оплату счета в кофейне.

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Хотя, на наш взгляд, это правило может работать и наоборот: в сложные времена люди не хотят быть одни и тянутся друг к другу. Как бы там ни было, Куинн советует заранее настроиться на то, что поиск любимого человека — процесс не быстрый. «Свидания ничем не отличаются от любых других сфер вашей жизни, которые требуют времени и усилий», — резонно замечает девушка.

Вот пять простых правил, которые, по ее мнению, послужат подспорьем холостякам и холостячкам, готовым расстаться со своим статусом.

Правило №1: переходите на личности

Начинайте диалог с обращения по имени. Это сработает куда лучше, чем дежурное «Привет, как дела?». Человек, к которому обращаются по имени, подсознательно воспринимает это как проявление внимания и симпатии — и отвечает, как правило, тем же.

Правило №2: не играйте в молчанку

Отвечайте на сообщения в приложениях для знакомств как минимум раз в день. Исследование Match показывает, что больший интервал в ответах в разы снижает вероятность свидания. «23% британцев считают долгие ответы убийцей зарождающихся отношений», — предупреждает Хейли.

Правило №3: избегайте банальностей

Заполните описание профиля, избегая скучных общих фраз. Все расплывчатые формулировки лучше заменить конкретными примерами. Вместо банального «Люблю путешествовать» — «В это время года люблю бывать в Питере (в Турции, в Египте, на море Лаптевых — нужное подчеркнуть)».

Правило №4: улыбайтесь, вас снимают!

Правильные фото, по мнению Хейли, — это ключ к успешному онлайн-знакомству.

«Кадры, сделанные ночью, в большой компании друзей или в солнцезащитных очках, не помогут прояснить, как вы выглядите», — предупреждает тренер.

Чтобы заполнить профиль в приложении для знакомств, потребуются как минимум четыре недавние фотографии в хорошем качестве, сделанные при дневном свете. Шансы на мэтч повысятся, если использовать язык тела: улыбаться и смотреть прямо в объектив — так, чтобы было видно глаза (которые, между прочим, являются мощным афродизиаком).

Правило №5: не откладывайте на потом

«Если вы всерьез настроились найти вторую половинку, выделите в своем графике время, которое будете тратить только на свидания», — настаивает Хейли.