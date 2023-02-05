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35 минут назад

Почему люди в парах часто бывают похожи друг на друга

Super.ru

Конечно, правило «противоположности притягиваются» тоже работает, но согласитесь: все мы знаем немало пар, в которых он и она похожи настолько, что их можно запросто принять за родственников. И звезды не исключение: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Тейлор Свифт и Джо Алвин, Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, Дилан Спраус и Барбара Палвин… Список можно продолжать очень долго.

Почему люди в парах часто бывают похожи друг на друга
Фото: Super.ruSuper.ru

Существует множество теорий, объясняющих, почему мы предпочитаем заводить отношения с людьми, похожими на нас самих. Самая популярная называется «Эффект узнавания» и звучит так: мы выбираем партнера, похожего на нас внешне, поскольку, узнавая собственные черты лица, чувствуем себя спокойнее и испытываем больше доверия к этому человеку. Иными словами, мы выбираем своих «соплеменников», с которыми нам безопаснее.

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Так, в 1999 году в журнале Current Psychology было опубликовано исследование под названием «Использование компьютерной графики для определения того, как внешнее сходство влияет на возникновение симпатии». Испытуемым предложили выбрать фотографии людей, которые кажутся им наиболее привлекательными. Большинство, сами о том не подозревая, выбрали себя: коварные исследователи изменили их фото с помощью компьютерной графики, поменяв пол.

Еще один интересный эффект был обнаружен в исследовании, опубликованном журналом Perception. Выяснилось, что респонденты находили непохожих на них незнакомцев тем привлекательнее, чем чаще видели их фото. Это отчасти проливает свет на возникновение привязанности, которая появляется постепенно: человек, который показался нам умеренно симпатичным на первом свидании, может производить впечатление чертовски сексуального к, скажем, пятой встрече. Но это если до нее дойдет дело — а самые нетерпеливые, очевидно, не заморачиваются и сразу останавливают свой выбор на людях, похожих на них внешне.

А вот теория так называемой «Эмпатической мимикрии», согласно которой люди в паре становятся похожи друг на друга со временем, не подтвердилась. Вкратце ее суть такова: влюбленные начинают имитировать мимику друг друга — с годами у них начинают активно работать одни и те же лицевые мышцы, отчего и лицо меняется соответственно. Звучит логично? Увы, эту гипотезу опровергли ученые Стэнфордского университета: в результате масштабного исследования, в ходе которого были проанализированы фотографии 517 пар, они сделали вывод, что лица супругов могут быть похожи изначально — но со временем сходство не становится более заметным.

Любовь,Дилан Спраус,Софи Хантер,Бенедикт Камбербэтч,Райан Рейнольдс,Барбара Палвин,
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