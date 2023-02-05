Почему люди в парах часто бывают похожи друг на друга

Конечно, правило «противоположности притягиваются» тоже работает, но согласитесь: все мы знаем немало пар, в которых он и она похожи настолько, что их можно запросто принять за родственников. И звезды не исключение: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Тейлор Свифт и Джо Алвин, Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, Дилан Спраус и Барбара Палвин… Список можно продолжать очень долго.

Существует множество теорий, объясняющих, почему мы предпочитаем заводить отношения с людьми, похожими на нас самих. Самая популярная называется «Эффект узнавания» и звучит так: мы выбираем партнера, похожего на нас внешне, поскольку, узнавая собственные черты лица, чувствуем себя спокойнее и испытываем больше доверия к этому человеку. Иными словами, мы выбираем своих «соплеменников», с которыми нам безопаснее.

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Так, в 1999 году в журнале Current Psychology было опубликовано исследование под названием «Использование компьютерной графики для определения того, как внешнее сходство влияет на возникновение симпатии». Испытуемым предложили выбрать фотографии людей, которые кажутся им наиболее привлекательными. Большинство, сами о том не подозревая, выбрали себя: коварные исследователи изменили их фото с помощью компьютерной графики, поменяв пол.

Еще один интересный эффект был обнаружен в исследовании, опубликованном журналом Perception. Выяснилось, что респонденты находили непохожих на них незнакомцев тем привлекательнее, чем чаще видели их фото. Это отчасти проливает свет на возникновение привязанности, которая появляется постепенно: человек, который показался нам умеренно симпатичным на первом свидании, может производить впечатление чертовски сексуального к, скажем, пятой встрече. Но это если до нее дойдет дело — а самые нетерпеливые, очевидно, не заморачиваются и сразу останавливают свой выбор на людях, похожих на них внешне.