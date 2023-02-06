Коуч по свиданиям назвала главную ошибку в отношениях

Коуч по свиданиям Луанна Уорд назвала тревожным признаком безразличное отношение мужчин к проблемам женщины. Ее слова приводит издание Daily Mail.

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В личном блоге Уорд призвала избегать мужчин, которые не помогают решать женские проблемы. По ее мнению, многие женщины совершают ошибку, когда игнорируют эту черту.

По словам Уорд, ее удивляет, что многие считают нормальным просто выговориться и не ожидают помощи со стороны. «Когда я рассказываю мужчине о своих проблемах, то не жду, что он их решит. Просто хочу, чтобы он выслушал», — процитировала она одну из своих знакомых.

Коуч по свиданиям посоветовала без сомнения принимать предлагаемую помощь. По ее мнению, мужчины запрограммированы на решение проблем.