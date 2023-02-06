Сексолог объяснил, почему нельзя вступать в отношения с бывшими

Есть причина, по которой вступать с бывшими партнерами в отношения, в том числе сексуального характера, не стоит. О ней рассказала «ФедералПресс» сексолог и семейный психолог Анна Котенева.

«Во время пубертатного периода у каждого человека формируется сексуальное либидо, которое проходит три стадии развития: платоническое, романтическое и сексуальное. Будучи взрослым он вступает в отношения подготовленным, потому что в прошлом переживал, возможно, и сильную влюбленность, и отвергал кого-то», – отметила психолог Анна Котенева.

Фантазии об экс-партнере могут не совпадать с реальностью, поэтому есть риск разочарования. Чтобы этого не произошло, подростковую любовь следует оставить в прошлом и воспринимать как опыт, который нужен для построения взрослых отношений, добавила сексолог.