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2 часа назад

Сексолог объяснил, почему нельзя вступать в отношения с бывшими

РИА "ФедералПресс"

Есть причина, по которой вступать с бывшими партнерами в отношения, в том числе сексуального характера, не стоит. О ней рассказала «ФедералПресс» сексолог и семейный психолог Анна Котенева.

Сексолог объяснил, почему нельзя вступать в отношения с бывшими
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Во время пубертатного периода у каждого человека формируется сексуальное либидо, которое проходит три стадии развития: платоническое, романтическое и сексуальное. Будучи взрослым он вступает в отношения подготовленным, потому что в прошлом переживал, возможно, и сильную влюбленность, и отвергал кого-то», – отметила психолог Анна Котенева.

Фантазии об экс-партнере могут не совпадать с реальностью, поэтому есть риск разочарования. Чтобы этого не произошло, подростковую любовь следует оставить в прошлом и воспринимать как опыт, который нужен для построения взрослых отношений, добавила сексолог.

Любовь,
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