Выяснилось, насколько выросла доля не занимающихся сексом мужчин

Ученые Орхусского университета обнаружили, что количество не занимающихся сексом молодых мужчин растет, и назвали это проблемой здравоохранения, которой не уделяется достаточного внимания. Работа опубликована в журнале The Journal of Bioethics.

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Авторы сообщают, что в период с 2000-2002 по 2016-2018 годы доля мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, которые не сообщали о сексуальной активности за последний год, увеличилась примерно с 19% до 31%. Однако эта тенденция не распространялась на женщин. Аналогичная картина была подтверждена и в других исследованиях.

При этом также растет доля мужчин, которые сообщают о большом количестве сексуальных партнеров. Так, по состоянию на 2002 год у самых сексуально активных 5% американских гетеросексуальных мужчин было 38 партнеров, в 2012 году это число стало равно 50. В течение этого периода не было обнаружено изменений в количестве сексуальных партнеров для гетеросексуальных женщин.

«Всего на 5% приходится половина гетеросексуальных половых актов мира. Распределение сексуальных партнеров как для мужчин, так и для женщин столь же неравномерно, как и распределение богатства в странах с наибольшим экономическим неравенством. Такая сексуальная недоступность может представлять проблему для общественного здравоохранения. Сексуальная активность, а точнее ее отсутствие, могут негативно сказаться как на психическом, так и на физическом здоровье человека», – отметили ученые.