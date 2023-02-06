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4 часа назад

Как понять, что мужчина хочет серьезных отношений: 3 неочевидных признака

WomanHit.ru

Мужчины привыкли держать чувства и эмоции при себе, понять, что вы действительно нарвитесь мужчине, иногда не так-то просто. Тем не менее некоторые признаки, которые женщины часто игнорируют, выдают намерения мужчины. Мы раскроем все карты.

Как понять, что мужчина хочет серьезных отношений: 3 неочевидных признака
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Он всегда рядом, если вам нужна помощь

Жизнь современного мужчины несется на огромной скорости, а потому распыляться на людей, которые имеют для него мало значения, мужчина не станет. Вы только сообщили о проблеме, а мужчина уже несется через весь город, чтобы протянуть вам руку помощи? Будьте уверены, к вам неровно дышат. Всегда обращайте внимание на поступки мужчины, а не на то, что он вам обещает.

Мужчина задает вам вопросы

Влюбленный мужчина, который действительно хочет построить с вами долгосрочные отношения, будет интересоваться вашей жизнью. Ему интересно о вас все — от ваших увлечений до того, как вы реагируете на его шутки. Как мы уже говорили, мужчины редко тратят время на людей, которые им не интересны, а потому попытки мужчины узнать вас как можно лучше, можно трактовать как неподдельный интерес. Представители сильного пола, рассчитывающие исключительно на быстрый секс, будут всячески избегать долгих разговоров, в крайнем случае, вас ждет длинный монолог на тему вашей сексуальной привлекательности.

Мужчина спешит познакомить вас со своим ближним кругом

Редкий адекватный мужчина будет знакомить каждую свою женщину с родителями. Да даже с близкими друзьями. Он прекрасно понимает, что женщина, которая интересна ему исключительно в сексуальном плане, не задержится в его жизни надолго, и если о ней узнают родственники и друзья, мужчине будут задавать неудобные вопросы после расставания с этой женщиной. Проще вообще держать ее в тайне. Когда мужчина решается на нечто более серьезное, он не боится показаться с женщиной на людях, потому что гордится своим выбором.

Любовь,
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