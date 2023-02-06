Как понять, что мужчина хочет серьезных отношений: 3 неочевидных признака

Мужчины привыкли держать чувства и эмоции при себе, понять, что вы действительно нарвитесь мужчине, иногда не так-то просто. Тем не менее некоторые признаки, которые женщины часто игнорируют, выдают намерения мужчины. Мы раскроем все карты.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Он всегда рядом, если вам нужна помощь

Жизнь современного мужчины несется на огромной скорости, а потому распыляться на людей, которые имеют для него мало значения, мужчина не станет. Вы только сообщили о проблеме, а мужчина уже несется через весь город, чтобы протянуть вам руку помощи? Будьте уверены, к вам неровно дышат. Всегда обращайте внимание на поступки мужчины, а не на то, что он вам обещает.

Мужчина задает вам вопросы

Влюбленный мужчина, который действительно хочет построить с вами долгосрочные отношения, будет интересоваться вашей жизнью. Ему интересно о вас все — от ваших увлечений до того, как вы реагируете на его шутки. Как мы уже говорили, мужчины редко тратят время на людей, которые им не интересны, а потому попытки мужчины узнать вас как можно лучше, можно трактовать как неподдельный интерес. Представители сильного пола, рассчитывающие исключительно на быстрый секс, будут всячески избегать долгих разговоров, в крайнем случае, вас ждет длинный монолог на тему вашей сексуальной привлекательности.

Мужчина спешит познакомить вас со своим ближним кругом