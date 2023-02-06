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3 часа назад

Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни

Lenta.ru

Россиянки, пережившие неудачные интимные свидания, вспомнили худшие сексуальные опыты в жизни. Среди них оказались попытка заняться любовью в машине и неожиданное взаимодействие с поэтом, цитирует своих читательниц издание NGS.ru.

Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя Надя назвала самым ужасным свидание, в рамках которого она согласилась заняться сексом в машине. Юноша час искал подходящее место для интима и нашел его на стройке под мостом.

Избранник 26-летней Натальи, в свою очередь, не чувствовал ее настроения и не смог возбудить девушку достаточно, чтобы ей секс давался легко.

32-летней Анастасии не повезло встретить романтика, который, по ее словам, слишком бурно восхищался красотой ее тела.

Ранее сообщалось, что 54-летняя американо-британская актриса, звезда сериалов «Секретные материалы» и «Корона» Джиллиан Андерсон, собралась написать книгу о женских секс-фантазиях. Она попросила женщин поделиться с ней их тайными желаниями.

Любовь,Джиллиан Андерсон,
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