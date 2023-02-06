Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни

Россиянки, пережившие неудачные интимные свидания, вспомнили худшие сексуальные опыты в жизни. Среди них оказались попытка заняться любовью в машине и неожиданное взаимодействие с поэтом, цитирует своих читательниц издание NGS.ru.

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25-летняя Надя назвала самым ужасным свидание, в рамках которого она согласилась заняться сексом в машине. Юноша час искал подходящее место для интима и нашел его на стройке под мостом.

Избранник 26-летней Натальи, в свою очередь, не чувствовал ее настроения и не смог возбудить девушку достаточно, чтобы ей секс давался легко.

32-летней Анастасии не повезло встретить романтика, который, по ее словам, слишком бурно восхищался красотой ее тела.